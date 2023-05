L’aumento dei costi energetici incide fortemente sul bilancio di famiglie e imprese e le soluzioni efficienti e convenienti per mettersi al riparo dalle fluttuazioni dei prezzi energetici è ormai una necessità.

Per rispondere a queste esigenze, Viessmann propone soluzioni integrate per il risparmio energetico, grazie ad un ampia rete di installatori termoidraulici ed elettrici qualificati: i “Partner per l’efficienza energetica” Viessmann.

Da questo approccio parte la nuova campagna di comunicazione della società da titolo “Un bel clima si crea in due”, che già dal 18 maggio è promossa sulle maggiori testate di carta stampata, canali digitali e reti radiofoniche.

Come ribadisce la campagna, per creare un clima perfetto bisogna essere in due: da un lato c’è Viessmann, con le sue tecnologie affidabili e di qualità e la sua rete di professionisti, e dall’altro il cliente, che dà fiducia all’azienda con la sua scelta.

Per la fase dell’installazione Viessmann si affida a una propria rete di tecnici che rappresentano l’unico ed esclusivo canale di vendita.

Per storicità e continuità del rapporto con l’azienda, per l’esperienza con le sue tecnologie e i suoi sistemi e per etica professionale, gli installatori Partner sono di fatto parte della “famiglia” Viessmann.

L’accesso al “Credito in fattura” tramite l’installatore Viessmann

Anche se oggi non è più possibile accedere allo sconto in fattura per rinnovare subito l’impianto termico della propria abitazione, Viessmann ha messo a punto una speciale formula che consente comunque di acquistare il nuovo impianto a piccoli passi.

Questa soluzione si chiama “Credito in fattura” e consente di finanziare i bonus fiscali derivanti dalla sostituzione del vecchio impianto a condizioni vantaggiose, grazie agli accordi stipulati da Viessmann con società finanziarie di primo piano.

Ogni anno, per i 10 anni in cui viene recuperato il bonus edilizio, il valore delle rate viene compensato con il valore del bonus, in modo da rinnovare l’impianto energetico con la tranquillità di un finanziamento in piccole rate che si compensano con i bonus.

Con questa formula è possibile ottenere anche un finanziamento a tassi agevolati fino al 100%, così da coprire l’intero valore dell’acquisto. Per rinnovare il proprio impianto con la formula del “Credito in fattura” è necessario rivolgersi ad uno degli installatori partner Viessmann.

Le proposte di Viessmann

Come evidenziano i dati Codacons, se nel 2012 la bolletta media dell’elettricità costava circa 524 euro a famiglia e quella del gas 1.277 euro, dieci anni dopo, nel 2022, le bolletta media hanno raggiunto, rispettivamente, 1.322 euro e 1.866 euro annui.

In 10 anni quindi la spesa per l’energia elettrica è aumentata di quasi 800 euro, mentre quella per il gas di circa 590 euro, per un totale annuo di +1.390 euro circa a nucleo familiare.

Per ridurre questo costo energetico è utile ricorrere a soluzioni orientate all’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile e all’ottimizzazione della gestione e del consumo.

Le soluzioni di Viessmann per raggiungere questi obiettivi sono diverse: climatizzatori, sistemi fotovoltaici e batterie per l’accumulo energetico. Vediamone alcuni.

Vitodens 100-E Hybrid è il sistema ibrido modulare, ultracompatto e flessibile di Viessmann in classe energetica A+ pensato per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda in casa.

Il sistema ibrido abbina pompa di calore e caldaia a condensazione ed è in grado di scegliere ogni volta la fonte più conveniente tra gas ed energia elettrica. È privilegiato prevalentemente il funzionamento della pompa di calore, poiché si tratta della tecnologia oggi più conveniente ed ecologica; quando è necessario soddisfare fabbisogni più elevati di riscaldamento o acqua calda sanitaria, la regolazione attiva la caldaia di supporto. In questo modo, il sistema è in grado di garantire un funzionamento efficiente a qualsiasi latitudine o fascia climatica.

Il sistema è particolarmente indicato in sostituzione dell’impianto termico esistente: grazie alle sue dimensioni ultracompatte (profondità di soli 249 mm) e al grado di protezione elettrica IPX5, il modulo caldaia può essere installato sia dentro che fuori casa (trova posto all’interno di un pensile della cucina, su un balcone riparato o all’interno di un box in una soluzione a incasso).

Il climatizzatore monosplit Vitoclima 232-S in classe energetica A+++ è la soluzione ideale per raffrescare la casa in estate. Utilizza il gas R32 ed è dotato di numerose funzioni per assicurare il massimo benessere, praticità di utilizzo e un clima ideale.

Con Vitoclima 232-S si pone particolare attenzione alla qualità dell’aria in casa, sia per il controllo dell’umidità sia per la sanificazione dell’aria attraverso la tecnologia a plasma freddo, per cui i climatizzatori Vitoclima di Viessmann riescono, in sole due ore, ad abbattere fino al 90% della carica batterica presente in un ambiente.

Uno dei vantaggi di un climatizzatore a pompa di calore come Vitoclima 232-S è che può essere utilizzato anche come fonte di riscaldamento nelle mezze stagioni, per riscaldare velocemente gli ambienti quando la caldaia non è ancora accesa e quindi risparmiare sui consumi di combustibile.

Nel suo portfolio prodotti Viessmann ha anche soluzioni per il fotovoltaico e per l’accumulo.

Dai moduli fotovoltaici ad alta efficienza Vitovolt 300, passando per l’inverter Viessmann e fino ai sistema di storage Viessmann Battery che insieme consentono di autoprodurre l’energia elettrica e di utilizzarla, oltre che per l’illuminazione e gli elettrodomestici di casa, anche per alimentare il sistema ibrido Vitodens 100-E Hybrid o per il climatizzatore.

