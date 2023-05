BE-W[2.0] è la nuovissima serie di wall box per la ricarica in AC dei veicoli elettrici, la più recente di tante novità presentate da Scame Parre, azienda che opera nel settore e-mobility.

Il grado di protezione contro l’ingresso di polvere e acqua incrementato ad IP55 e, nelle versioni tethered, il cavo integrato portato a 5m di lunghezza dimostrano che si tratta di una rilevante evoluzione rispetto al wall box Serie BE-W, suo predecessore.

Tuttavia i principali tratti distintivi della wall box Serie BE-W[2.0] emergono dall’analisi delle funzionalità.

Nelle versioni LITE destinate ad un utilizzo prettamente domestico la wall box è gestibile tramite app wifi locale Scame E-Mobility (disponibile negli e-store sia per Android che iOS): all’utente è consentito il pieno controllo delle operazioni di ricarica in maniera facile e intuitiva. L’app rende infatti possibile l’autenticazione degli utenti senza l’utilizzo di una tessera di riconoscimento, il monitoraggio e la gestione in tempo reale della ricarica, la calendarizzazione e programmazione delle ricariche, oltre al download della reportistica relativa alle attività effettuate.

Sempre tramite app Scame E-Mobility è possibile selezionare tra tre diverse modalità avanzate (FULL, ECOSMART ed ECOPLUS) di funzionamento del Dynamic Power Management: si può decidere se ricaricare l’auto anche tramite la sola energia fornita dall’impianto fotovoltaico, se presente. Quindi l’utente ha la possibilità di scegliere la fonte di energia più conveniente, o perché disponibile in quel dato momento della giornata o in base ai consumi domestici attivi nella propria abitazione.

La novità principale riguardo wall box BE-W[2.0] risiede tuttavia nel fatto che è l’unica stazione oggi sul mercato nativamente in grado di comunicare con il contatore domestico intelligente, attraverso il protocollo Chain 2, un canale di comunicazione che opera su onde convogliate (PLC) e che collega il contatore domestico di seconda generazione Open Meter (2G) con l’impianto, in conformità con quanto richiesto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ((i servizi di comunicazione tramite Chain2 sono attivabili solo per forniture monofase in bassa tensione che utilizzino un contatore smart meter 2.0).

Se l’Open Meter è la nuova frontiera del risparmio energetico, Chain 2 è ciò che la rende effettivamente raggiungibile; mettendo in comunicazione tra loro il contatore e l’utente finale, permette a quest’ultimo un utilizzo più intelligente e consapevole dell’energia, tramite il pieno controllo sia di quella prodotta che di quella consumata all’interno della propria abitazione.

La Chain 2 introduce diverse funzionalità innovative per la stazione di ricarica domestica, facilitandone l’integrazione nell’ecosistema casa. Il wall box BE-W[2.0] è infatti in grado di comunicare con il contatore di seconda generazione e gestire la funzionalità Dynamic Power Management senza ricorrere all’ausilio e all’installazione di un energy meter esterno, minimizzando l’impatto dell’intervento sull’impianto con un notevole risparmio di tempo nelle operazioni di collegamento e programmazione.

Dal punto di vista installativo, se le stazioni nella suddetta modalità LITE, ad accesso libero o controllato, operano in maniera indipendente e non possono essere inserite all’interno di un’architettura di rete, le versioni BUSINESS uniscono alla possibilità di operare in maniera indipendente, ad accesso libero o controllato, quella di operare come satelliti nell’orbita di una stazione Master.

Sarà a questo punto la stazione Master, appannaggio delle versioni PRO, tramite il Management System Scame o la piattaforma OCPP a cui è collegata, a definire le autorizzazioni che regolano l’accesso alle stazioni (Master e Satelliti) poste in un’architettura di rete.

La BE-W[2.0] è una serie Made in Italy. L’estetica porta la prestigiosa firma Trussardi+Belloni Design, e tutto il processo di ricerca, sviluppo e realizzazione del prodotto si svolge negli stabilimenti Scame Parre in Alta Valle Seriana, in provincia di Bergamo, nel pieno rispetto di quello che è sempre stato l’approccio Scame teso alla valorizzazione delle competenze di un territorio naturalmente vocato all’eccellenza.

Per informazioni sulla serie BE-W[2.0]: Scame Parre

Potrebbe interessarti anche: