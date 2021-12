BayWa r.e. e Huhtamaki, leader mondiale di soluzioni di imballaggio sostenibile, hanno firmato un Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) della durata di 10 anni per due nuovi progetti in Spagna.

Si tratta del più grande VPPA aziendale solare europeo per l’industria del packaging, e il primo VPPA aziendale solare firmato da una società finlandese.

L’accordo prevede la copertura di circa l’80% del fabbisogno energetico di Huhtamaki, con la produzione di 200 GWh all’anno di energia rinnovabile.

Il VPPA è stato concordato e firmato in sole otto settimane. Il VPPA favorirà in maniera significativa l’ambizione di Huhtamaki di raggiungere una produzione a emissioni zero, con energia rinnovabile al 100%, entro il 2030.

Entrambe le parti sono impegnate a proteggere e promuovere la biodiversità durante la costruzione del progetto e durante la sua operatività. Verranno perciò messe in atto misure per promuovere la vegetazione all’interno del perimetro del parco solare ed è prevista la creazione di stagni per animali invertebrati e anfibi, pollai, aree di nidificazione per uccelli e rifugi per rettili.

La costruzione dei due progetti in Spagna meridionale, che hanno una potenza complessiva di circa 135 MWp, inizierà entro la seconda metà del 2022, con l’inizio della fornitura di energia a Huhtamaki previsto nel terzo trimestre 2023.

Matthias Taft, CEO di BayWa r.e., ha commentato: “Sostenere Huhtamaki nel viaggio verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’azienda rappresenta un altro importante traguardo per l’impegno di BayWa r.e. a promuovere la transizione energetica aziendale, che è ormai fondamentale per raggiungere i target globali. La firma di questo VPPA in tempi record dimostra la solidità del rapporto di collaborazione che è stato instaurato”.

Charles Héaulmé, Presidente e CEO di Huhtamaki, ha dichiarato: “Siamo fortemente impegnati nel favorire la transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio, per questo abbiamo una strategia climatica con obiettivi chiari e piani d’azione per eliminare le nostre emissioni. L’energia rinnovabile gioca un ruolo importante nel realizzare le nostre ambizioni e l’accordo che abbiamo appena firmato con BayWa r.e. dimostra che è possibile ottenere risultati significativi in breve tempo”.

Daniel Parsons, Head of PPA EMEA di BayWa r.e., ha detto: “Sempre più aziende, provenienti da diversi settori industriali, stanno acquistando energie rinnovabili e firmando PPA per raggiungere gli obiettivi di riduzione del carbonio, garantendo al contempo risparmi contro la volatilità dei prezzi dell’elettricità. Siamo orgogliosi di sostenere Huhtamaki, perché sono dei pionieri nel settore del packaging, e mi auguro che incoraggino altre aziende a seguire questa direzione”.

