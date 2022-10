Sta entrando nella fase decisiva del processo di autorizzazione ufficiale il primo progetto offshore galleggiante su scala commerciale in Portogallo. Sarà il primo progetto offshore galleggiante senza sovvenzioni al mondo.

Dopo le discussioni iniziali e le prime fasi di consultazione con il governo portoghese e con tutte le parti interessate locali, BayWa r.e. ha presentato domanda ufficiale per ottenere i diritti per l’uso esclusivo del fondale marino, per sviluppare un parco eolico offshore galleggiante con 30 turbine per 600 MW di potenza totale, in una zona dedicata al largo della costa di Viana do Castelo, nell’estremo nord del paese iberico (nella foto il rendering del progetto).

Il progetto è compatibile con le gare d’appalto per l’eolico offshore recentemente annunciate e diventare un modello per i progetti in gara.

BayWa r.e. intende sostenere la creazione di una catena di fornitura globale di impianti eolici offshore galleggianti in Portogallo, utilizzando le infrastrutture locali esistenti, che potranno essere utilizzate dai progetti in gara. Inoltre, il progetto sarà realizzato senza sovvenzioni pubbliche, con un contratto di acquisto di energia (PPA).

Il progetto sosterrà il Portogallo nel raggiungimento dei suoi obiettivi climatici e nel raggiungimento delle emissioni nette zero nei decenni successivi. Il paese punta ad aumentare la quota di rinnovabili nella produzione di elettricità fino all’80% già entro il 2026.

Ricardo Rocha, direttore tecnico dell’eolico offshore di BayWa r.e., ha dichiarato: “Il nostro progetto sarà una pietra miliare per l’industria offshore portoghese. Abbiamo lavorato duramente con i nostri partner industriali e con tutte le parti interessate durante il processo di sviluppo. Ora è il momento di passare al livello successivo”.

“Il nostro progetto è in linea con gli ambiziosi obiettivi offshore del Portogallo. La zona in cui sorgerà il nostro parco eolico galleggiante fa parte del piano spaziale marino del governo portoghese, quindi ha già una zona dedicata. Porteremo avanti anche benefici socioeconomici legati al progetto come nuovi posti di lavoro e infrastrutture locali alla comunità di Viana do Castelo”, ha commentato Lorenzo Palombi, Global Director Wind Projects di BayWa r.e.

BayWa r.e. ha già realizzato con successo con progetti simili. Tra questi, i diritti per lo sviluppo del progetto offshore Buchan da 960 MW al largo della costa nord-orientale della Scozia. Inoltre, si è pre-qualificata per due gare d’appalto per l’eolico offshore galleggiante in Francia, tra cui un progetto da 250 MW nella Bretagna meridionale, e altri due progetti con una capacità totale di 500 MW nel Mar Mediterraneo.

