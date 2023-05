HiTHIUM è un produttore di batterie stazionarie agli ioni di litio e sta entrando con decisione nel mercato europeo con l’apertura di un ufficio a Monaco di Baviera.

In Cina, il suo mercato nazionale, l’azienda ha conquistato un posizionamento di primo piano nel settore dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) con 5 GWh di prodotti spediti solo nel 2022, classificandosi al primo posto nel mercato domestico dei BESS in termini di progetti forniti (fonte: GGII).

Quest’anno sarà presente per la prima volta Intersolar Europe dal 14 al 16 giugno (padiglione C2, stand 520).

Il vantaggio della specializzazione

HiTHIUM è specializzato esclusivamente nei sistemi BESS, con oltre un migliaio di dipendenti impegnati nella ricerca e sviluppo distribuiti nei suoi quattro diversi istituti di ricerca.

Oltre alle innovazioni in materia di sicurezza, all’ottenimento di una perdita vicino allo zero nei 1000 cicli iniziali (diminuzione della capacità/energy fading ≤2%) e all’estensione della durata delle batterie a 12.000 cicli, l’azienda ha anche ridotto i costi dei suoi prodotti di alta qualità, grazie a investimenti significativi nelle linee di produzione di celle per batterie tra le più avanzate al mondo.

“Stiamo riducendo il costo dei sistemi di accumulo di energia di alta qualità e puntiamo a fare per le batterie stazionarie ciò che l’industria solare cinese ha fatto per il settore solare su scala globale”, ha dichiarato Ziqi Yi, CTO di HiTHIUM.

Fornitura di BESS per il più grande impianto cinese di accumulo stand-alone

HiTHIUM ha fornito prodotti a batteria per la più grande centrale di accumulo stand-alone della Cina, situata in un parco industriale nella città di Zhongwei, nella regione Ningxia (vedi foto in alto).

La centrale di storage ha una capacità di 400 MWh e una producibilità di 1,33 miliardi di kWh all’anno. Inoltre, dispone anche della soluzione di raffreddamento interamente a liquido di HiTHIUM.

In prossimità di fonte di calore, assicurando temperature uniformi e un basso consumo energetico, il raffreddamento a liquido è più adatto agli ambienti esterni rispetto a quello ad aria. Questa soluzione riduce la superficie al suolo della centrale del 35%, consentendo una gestione operativa e una manutenzione flessibili.

Prima centrale elettrica di stoccaggio di energia condivisa nella regione Ningxia, l’impianto stabilizza l’approvvigionamento energetico per i residenti locali, in quanto il sito è in grado di immagazzinare, appunto, fino a 400.000 kWh di elettricità con una singola carica, l’equivalente del consumo annuale di elettricità di 300 famiglie.

L’aumento della capacità produttiva di HiTHIUM

Con una capacità totale di stoccaggio in batteria che supera i 10 GW alla fine del 2022, l’Europa è in ritardo nel soddisfare le sue esigenze di accumulo energetico. Il continente punta a una crescita esponenziale, con alcune stime degli esperti che fissano l’obiettivo europeo per il 2030 a 200 GW.

Per prepararsi a soddisfare la domanda europea, HiTHIUM sta aumentando la sua capacità produttiva dagli attuali 15 GWh a 70 entro la fine di quest’anno, per arrivare a 135 GWh entro il 2025.

Per il suo team con sede a Monaco di Baviera, HiTHIUM si è assicurata l’esperto di tecnologia ed energia Winfried Wahl come Senior Director per il Product Management (nella foto i membri del team HiTHIUM Europe presso l’ufficio di Monaco, da sinistra: Winfried Wahl, Stefan Allwang e Kelson Li).

Wahl ha lavorato per oltre due decenni con aziende tecnologiche internazionali, tra cui più di dieci anni nel settore del fotovoltaico e dell’energia rinnovabile. Vanta anche un decennio di esperienza nel creare ponti tra Asia ed Europa, facilitando l’ingresso sul mercato europeo e la successiva crescita per una serie di aziende cinesi che sono oggi leader di mercato.

Ha fatto parte per più di otto anni del comitato esecutivo del gruppo di lavoro per la transizione energetica del partito al governo bavarese.

“Poter contare su qualcuno della caratura di Winfried Wahl era essenziale per noi per poter raggiungere una posizione di leadership e allo stesso tempo dimostrare ai nostri partner in Europa la nostra serietà nell’intento di servire questo mercato”, ha affermato Justin Wu, Managing Director Europe di HiTHIUM.

“HiTHIUM sta entrando nel mercato europeo in un momento in cui la domanda di accumulo di energia è destinata ad aumentare. Mentre l’Europa si muove verso le rinnovabili, abbiamo bisogno di sistemi di accumulo per stabilizzare la rete e l’approvvigionamento energetico”, ha dichiarato Wahl. “Per raggiungere nella sola Germania l’obiettivo di accumulo energetico stabilito dal Fraunhofer ISE di 100 GWh entro il 2030, dobbiamo aumentare la nostra capacità di oltre il 45% all’anno.”

Adesione all’Associazione europea per lo stoccaggio dell’energia (EASE)

Winfried Wahl ha guidato il processo di adesione all’Associazione europea per lo stoccaggio dell’energia (European Association for Storage of Energy – EASE).

L’organizzazione, fondata nel 2011, si fa portavoce di produttori come HiTHIUM insieme ad utility, istituti di ricerca e operatori di sistemi di distribuzione e trasmissione. EASE mira a sostenere la costruzione di un quadro normativo che favorisca l’accumulo in Europa.

Wahl ha poi spiegato i punti di forza di HiTHIUM: “l’orientamento ben definito di HiTHIUM verso i prodotti per l’accumulo di energia stazionario basato sulla tecnologia LFP […] ci consente di ottimizzare soluzioni, processi e produzione in termini di costi e prestazioni in modo specifico per le esigenze dei sistemi BESS”.

In un’intervista Wahl ha anche spiegato il motivo per cui è così importante che l’azienda cinese faccia parte di iniziative come EASE: “Fonti come solare ed eolico sono volatili, l’accumulo è necessario per fare da interfaccia tra produzione di energia e copertura della domanda. Il quadro normativo avrà un ruolo importante nell’integrazione dell’accumulo nel mercato dell’energia e nel successo della transizione energetica: dobbiamo aggiornare la regolamentazione e le leggi sull’energia, educare le persone e condividere il know-how”.

Per informazioni: https://hithium.com/en/