Honeywell ha annunciato la collaborazione con Nuvation Energy per integrare una piattaforma di gestione della batteria (BMS) migliorato nel sistema modulare di accumulo di energia Honeywell Ionic™.

Uno dei primi nel suo genere, il BMS di Nuvation offre agli utenti una notevole flessibilità e migliori insight relativi alle prestazioni della batteria.

Il sistema è facile da installare e da gestire e offre una soluzione affidabile e competitiva in termini di costi per i clienti commerciali e industriali.

Offrendo uno stoccaggio su larga scala per la generazione di energia rinnovabile, Honeywell Ionic supporta inverter fino a 1500 volt per aumentare l’efficienza del sistema e include una piattaforma di gestione della batteria (BMS) leader del settore di Nuvation Energy.

Con Honeywell Ionic™, i clienti possono aggiungere in modo semplice sistemi modulari per aumentare la capacità di storage. Poiché il BMS di Nuvation è configurabile per qualsiasi batteria, può supportare anche batterie diverse da quelle del BESS originale. Un singolo sistema può combinare batterie differenti per chimica, profilo di prestazioni, età e stato di salute.

Queste soluzioni consentono di immagazzinare l’energia generata in modo intermittente dalle rinnovabili, come quella solare ed eolica, e di ridurre gli improvvisi cali o sovratensioni nella fornitura di energia ai clienti.

Honeywell Ionic sarà utilizzato sia dalle utility “in front of the meter” che dai clienti commerciali e industriali “behind the meter” per una serie di applicazioni di accumulo di energia, tra cui la gestione della domanda, il rinvio dell’aggiornamento della trasmissione e della distribuzione, l’arbitraggio energetico e la resilienza della rete.

“Combinando la tecnologia di accumulo di energia di Honeywell con la gestione della batteria di Nuvation Energy, abbiamo creato una soluzione efficiente di storage su larga scala che risolve i principali problemi degli utenti”, ha dichiarato Sarang Gadre, Vertical Leader, Infrastructure and New Energy di Honeywell Process Solutions. “Abbinando il BMS Gen 5 di Nuvation con Honeywell Ionic™, contribuiamo a risolvere oggi i problemi di domani”.

