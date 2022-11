Le nuove batterie HV ZCS Azzurro (nella foto sotto), accoppiabili con inverter trifase, per applicazioni di tipo residenziale o piccolo commerciale, sono protagoniste dello stand di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS), presente alla fiera Key Energy di Rimini fino a domani, 11 novembre, presso il padiglione B7/D7 stand 006.

È possibile installare da 1 a 8 batterie per inverter, per ottenere una capacità di accumulo da 5 a 40 kWh. Ogni batteria è monitorabile singolarmente tramite l’App Azzurro monitoring ed è dotata di un convertitore DC integrato.

Inoltre, le dimensioni compatte e la possibilità di sovrapporle, rendono queste batterie facilmente installabili, anche in spazi ristretti.

Altra novità in fiera sarà rappresentata dal nuovo inverter Azzurro trifase 3PH 255 KTL-HV (nella foto sotto), per applicazioni di tipo industriale e utility-scale. L’inverter, già predisposto per lavorare con pannelli di ultima generazione, è composto da 12 MPPT e presenta una tensione in uscita di 800 Vac e 1500 Vdc in continua.

