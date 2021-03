Investire di più sulle fonti rinnovabili sul territorio regionale: è quanto chiedono Legambiente Basilicata, Alleanza per il fotovoltaico in Italia e Rete degli Studenti medi Basilicata, nel sottoscrivere il “Manifesto per le energie rinnovabili in Basilicata”.

Scopo principale del manifesto, spiega una nota congiunta, è sensibilizzare la società civile e gli stakeholder istituzionali nazionali e locali sui vantaggi di natura economica, ambientale, etica ed occupazionale derivanti dalla transizione alle fonti di energie rinnovabili, con particolare riguardo al settore fotovoltaico.

Il manifesto, prosegue la nota, assume una rilevanza ancora più significativa per la Basilicata, che è la più grande riserva petrolifera su terraferma d’Europa, grazie a una intensa attività di sfruttamento di idrocarburi da oltre 20 anni.

In questo quadro, i soggetti firmatari ritengono che la recente proposta di modifica alle Norme in materia di energia e al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale, sia totalmente inadeguata e presenti diversi aspetti critici.

Ricordiamo che a gennaio in Basilicata è stata approvata una proposta di legge che andrebbe a limitare fortemente i nuovi progetti nelle rinnovabili, con un tetto di potenza a 3 MW e per gli impianti eolici un obbligo di raccogliere dati sul vento per almeno tre anni.

“Le fonti rinnovabili – dichiara Alessandro Ceschiat dell’Alleanza per il fotovoltaico in Italia – costituiscono un importante e imprescindibile volano di crescita per le economie locali, per quella lucana in particolare. Riteniamo fermamente che sia urgente intervenire a livello normativo nazionale e locale sullo snellimento degli iter autorizzativi e su una definizione chiara e precise delle aree idonee e non idonee”.

Al contrario, ha affermato Ceschiat, “la limitazione di capacità installabile di 3MWp per ogni singolo progetto inserita nella proposta di legge costituirà un evidente freno, forse definitivo, all’installazione di fonti rinnovabili nel territorio e alla possibilità di attrarre investimenti preziosi per l’economia lucana”.

Manifesto Legambiente Basilicata - Alleanza per il fotovoltaico - Rete_studenti_medi_9marzo2021



