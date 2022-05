È aperto il bando nazionale rivolto a grandi imprese, PMI e Start up, università e centri di ricerca e terzo settore per migliorare la mobilità sostenibile di alcuni comuni italiani attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie.

Questo bando (allegato in basso) intitolato “Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni predittivo/adattative per la Smart Mobility”, rientra nel più ampio programma di sperimentazione “Smarter Italy”, finanziato e promosso dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, attuato dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Il programma, che dispone complessivamente di 90 milioni di euro, ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione stimolando le imprese e la ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse negli ambiti della mobilità, del benessere, della cultura e della sostenibilità ambientale.

La sperimentazione coinvolge alcuni comuni italiani: 11 Smart City, ovvero città medie e grandi Bari, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Matera, Milano, Modena, Prato, Roma Capitale e Torino; e altri 12 Borghi del Futuro, ovvero città di minori dimensioni: Alghero, Bardonecchia (TO), Campobasso, Carbonia, Cetraro (CS), Concorezzo (MB), Ginosa (TA), Grottammare (AP), Otranto (LE), Pantelleria (TP), Pietrelcina (BN), Sestri Levante (GE).

Con un importo di 8,5 milioni di euro, e nell’ambito della “Smart Mobility”, il bando pubblicato mira a migliorare la mobilità sostenibile dei Comuni italiani attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie.

Possono presentare la propria candidatura a partecipare le grandi imprese, PMI e Start up, università e centri di ricerca e terzo settore.

Nel documento “Disciplinare di selezione qualitativa” (allegato in fondo) si specifica che i partecipanti a questo bando dovranno ideare una piattaforma nazionale per la Smart Mobility, ovvero un’infrastruttura digitale composta da una componente di livello nazionale e da componenti di livello locale che collaborano tra loro realizzando:

strumenti di simulazione: per fornire supporto alla pianificazione di interventi relativi alla mobilità urbana e alla programmazione e gestione del trasporto integrato

per fornire supporto alla pianificazione di interventi relativi alla mobilità urbana e alla programmazione e gestione del trasporto integrato strumenti near-real-time: per il monitoraggio dinamico predittivo-adattativo della mobilità urbana e dei relativi elementi infrastrutturali (parcheggi cittadini, parcheggi per disabili, carico e scarico merci, piste ciclabili, colonnine ricarica elettrica, segnaletica intelligente)

per il monitoraggio dinamico predittivo-adattativo della mobilità urbana e dei relativi elementi infrastrutturali (parcheggi cittadini, parcheggi per disabili, carico e scarico merci, piste ciclabili, colonnine ricarica elettrica, segnaletica intelligente) una base di conoscenza costantemente alimentata per favorire il miglioramento continuo degli strumenti precedenti

costantemente alimentata per favorire il miglioramento continuo degli strumenti precedenti un marketplace per i servizi della mobilità integrata che permetta anche la razionalizzazione e l’efficientamento degli stessi, incentivi gli investimenti dei privati.

L’appalto si articola in tre fasi; durante la “Fase 1 Ricerca e Sviluppo” e la “Fase 2 Test” l’esecuzione dell’appalto verrà espletata nel contesto operativo delle città sopra menzionate.

L’esecuzione dell’appalto durante la “Fase 3 Messa in esercizio” verrà espletata nel contesto operativo di tutte le città summenzionate che, entro il termine della lettera d’invito avranno confermato il proprio interesse all’utilizzo delle soluzioni ricercate.

Le candidature potranno essere presentate entro il 30 giugno 2022 tramite il portale www.acquistinretepa.it.

Potrebbe interessarti anche: