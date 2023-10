Le azioni delle energie rinnovabili hanno subìto forti ribassi negli ultimi mesi, con una performance nettamente inferiore a quella delle società dei combustibili fossili, soprattutto a causa dell’aumento dei tassi di interesse che grava di più sul settore delle energie pulite che su quello degli idrocarburi.

L’indice S&P Global Clean Energy, composto da 100 tra le maggiori società operanti nei comparti fotovoltaico, eolico e di altre energie rinnovabili, ha perso il 20,2% fra agosto e settembre.

Se tale tendenza non si invertirà nei prossimi tre mesi, le azioni delle rinnovabili potrebbero registrare la peggiore performance annuale dal 2013. Al contrario, l’indice S&P 500 Energy, incardinato sui titoli del petrolio e del gas, ha guadagnato nello stesso periodo il 6%.

Questo andamento, in realtà, non deve sorprendere più di tanto, almeno nel breve-medio termine, anche se solleva questioni cruciali relative alla struttura del mercato delle fonti rinnovabili.

Sono aspetti che diventeranno sempre più importanti nel medio-lungo termine, impattando sui titoli del settore in maniera diversa a seconda delle risposte che si daranno.

I motivi del calo dei titoli verdi

Il settore delle rinnovabili è risultato vulnerabile all’aumento dei tassi d’interesse perché tanti produttori fotovoltaici ed eolici stipulano contratti di fornitura elettrica di lungo termine molto tempo prima della realizzazione effettiva degli impianti di generazione.

Nel tempo intercorso fra la stipula dei contratti e la costruzione degli impianti, negli ultimi due anni, con l’impennata dell’inflazione globale si è registrato un forte rialzo dei tassi d’interesse, che ha determinato un enorme aumento dei costi realizzativi e degli oneri finanziari.

Ad esacerbare gli effetti negativi di tale andamento ha contribuito anche la contemporanea impennata dei progetti rinnovabili e quindi dell’offerta di energia verde.

Una volta che molti di questi impianti sono completati, i loro proprietari si trovano in grossa difficoltà nel consegnare l’energia ai prezzi concordati, visto che non coprono più le loro spese. E le difficoltà ricadono a cascata lungo tutta la filiera di approvvigionamento, soprattutto eolica, ma anche fotovoltaica.

“Molte di queste società hanno deluso in termini di redditività. Per sostenere una crescita rapida si sono indebitate o hanno emesso azioni. In un contesto di tassi zero questa formula ha funzionato, ma con tassi più elevati, non funziona più“, ha dichiarato al Financial Times, David Souccar, gestore di portafoglio presso Vontobel Asset Management.

I titoli più colpiti

Lo sviluppatore svedese di turbine eoliche Vattenfall ha dichiarato a luglio che i suoi costi sono aumentati del 40%, le azioni del produttore coreano CS Wind sono sceso del 28% dall’inizio di agosto, mentre la società di generazione fotovoltaica ed eolica americana NextEra Energy ha ridotto le previsioni di crescita a tre anni.

Il produttore danese di turbine Vestas ha registrato una perdita di 130 milioni di euro nel secondo trimestre, e, sempre dalla Danimarca, lo sviluppatore eolico Ørsted, ha visto le proprie azioni calare di circa il 30% dalla fine di agosto.

L’andamento azionario visto in un contesto più ampio

Come accennato all’inizio, l’andamento recente e discordante fra i titoli delle energie rinnovabili e quelli petroliferi e del gas non deve sorprendere più di tanto.

In mezzo secolo, dal 1966 al 2016, per esempio, i titoli del settore energia, a stragrande maggioranza dei comparti petrolio e gas, hanno registrato guadagni piuttosto stabili sia nelle fasi di rialzo che in quelle di ribasso dei tassi d’interesse.

Il settore dell’Oil & Gas ha reso il 12,1% quando i tassi erano in calo e il 10,1% quando i tassi erano in rialzo, spiegava in un articolo del 2018 Robert Johnson, allora direttore del Fed Policy Investment Research Group in Virginia, e attualmente professore di Finanza presso l’Heider College of Business della Creighton University.

“L’energia è il settore più performante dell’S&P 500 nei periodi in cui l’inflazione sale del 3% o più“, come quello attuale, ha indicato Rob Thummel, gestore di portafoglio presso Tortoise Capital, nel Kansas.

Tale andamento si riferisce al fatto che una grossa fetta d’inflazione è costituita dai rincari dei carburanti e che è quindi normale che in un periodo di alta inflazione, a cui corrispondono alti tassi d’interesse, i gruppi petroliferi guadagnino di più e che i titoli legati agli idrocarburi vadano meglio della media.

Ci vogliono, infatti, diversi mesi prima che gli alti tassi d’interesse facciano il loro effetto, riducendo domanda, prezzi energetici, profitti dei gruppi petroliferi e quotazioni dei loro titoli.

D’altro canto, se l’inflazione è bassa e i tassi d’interesse altrettanto bassi, i consumatori avranno più possibilità di accendere prestiti, spendendo e viaggiando di più, dando un buon impulso ai titoli degli idrocarburi, a parità di offerta di greggio.

Il ciclo di boom e crisi del settore petrolifero ha invece di solito più a che fare con lo squilibrio strutturale di lungo termine fra domanda e offerta di greggio e non in prima battuta con le variazioni di breve-medio termine dei tassi d’interesse.

Prospettive di più lungo termine

Alcuni operatori sostengono che i modelli di business delle imprese verdi sono poco adatti a un mondo ad alta inflazione e alti tassi di interesse, e a un mondo di prezzi spesso negativi delle rinnovabili, insostenibili nel medio-lungo termine per chi li pratica.

Nel breve periodo, il brusco calo dei titoli delle fonti rinnovabili potrà anche costituire un’opportunità d’acquisto a buon mercato, situazione di cui si intravedono già i segni.

La società d’investimento canadese Brookfield, per esempio, sta acquistando uno dei maggiori sviluppatori di energie rinnovabili del Regno Unito, dando così una spinta all’industria eolica onshore del Paese dopo le recenti battute d’arresto. Brookfield acquisirà infatti Banks Renewables in un’operazione da quasi 1 miliardo di dollari, secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times.

Nel medio-lungo periodo, c’è chi prevede poi che, anche a fronte di un’inflazione superiore al target del 2%, la Federal Reserve americana e le altre banche centrali del mondo, con l’indebitamento altissimo di molti Paesi chiave, alla fine dovranno comunque mantenere bassi i tassi d’interesse per non mandare in tilt il mercato dei titoli del tesoro e consentire agli Stati di rifinanziare il proprio debito a tassi che non li spingano verso il default.

Servono cambiamenti strutturali del mercato

Ma anche se i tassi rimanessero relativamente bassi nel medio-lungo termine, non può essere questa la soluzione per tutti i problemi del settore rinnovabili. Bisognerà apportare dei cambiamenti strutturali dei mercati, a cui si sta già lavorando.

“L’intera catena del valore è in difficoltà. I contratti firmati per l’eolico offshore saranno in forte perdita per molto tempo, fino a quando i vari governi non capiranno che devono dare 80-100 dollari per MWh e non 30-40 dollari”, ha dichiarato Renaud Saleur, a capo di Anaconda Invest, che sta vendendo allo scoperto i titoli dell’eolico Ørsted e Vestas, scommettendo quindi su loro ulteriori ribassi.

Per evitare la cannibalizzazione del settore con prezzi elettrici sempre più bassi, soprattutto in certe ore della giornata, bisognerà rendere le rinnovabili non solo più economiche, ma ugualmente redditizie e convenienti sia sul lato dell’offerta che su quello della domanda.

Sarà necessario modificare la tassazione dell’elettricità, la definizione delle tariffe e altri aspetti normativi e politici, indirizzando la domanda degli utenti in base al prezzo dell’energia in tempo reale, con la maggior parte degli altri costi non necessariamente recuperati per ogni kWh consumato.

Potrebbe essere ancora necessaria una tariffa base che premi i produttori. Oppure alcuni oneri fissi per tutti, per aggiornare la rete e alleviare le preoccupazioni che i sempre più numerosi prosumer non contribuiscano abbastanza ai costi di utilizzo di una rete di cui in realtà tutti hanno ancora bisogno.

Le aste al ribasso fanno male al settore se finiscono con prezzi negativi, poiché, oltre a essere insostenibili per le società di generazione, diminuiscono la fiducia degli investitori in una fase in cui abbiamo invece bisogno che gli investimenti nelle rinnovabili si moltiplichino, se vogliamo attuare veramente la transizione energetica.

“Abbiamo bisogno di una nuova architettura di mercato… che possa incentivare la generazione a basso costo marginale e a bassa emissione di carbonio necessaria per soddisfare un mercato a zero emissioni e che dia agli investitori la certezza che i rendimenti non saranno erosi”, ha commentato Tom Edwards di Cornwall Insight.

