Nel mondo si stanno vendendo sempre più auto elettriche, con una crescita destinata a continuare nei prossimi anni, spinta dalle nuove politiche industriali di governi e case automobilistiche.

Nella prima metà del 2021 le vendite di auto alla spina (elettriche pure, ibride plug-in e modelli fuel-cell con celle a combustibile), hanno raggiunto 2,5 milioni di unità e si stima che arriveranno complessivamente a 5,6 milioni a fine 2021, trainate dal mercato cinese e da quello europeo, segnando così un +83% sulle vendite totali 2020 (3,1 milioni) e un +168% sul 2019.

I dati sono di BloombergNEF e il grafico che segue, tratto dallo Zero-Emission Vehicles Factbook (link in basso), riassume il previsto andamento delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici nel corso del 2021.

Nei primi sei mesi del 2021 le auto elettriche hanno superato il 7% del mercato totale.

In particolare, tra la prima metà del 2019 e la prima metà del 2021, la quota di auto elettriche sul totale del venduto è balzata dal 3 al 22% in Germania e dal 2,8 al 16% in Francia, mentre in Italia si è passati da un misero 0,5 a un 8% grazie soprattutto allo stimolo degli incentivi statali.

Finora, sottolinea BloombergNEF, si sono venduti 12,6 milioni di auto alla spina a livello globale e cumulativo, come mostra il grafico sotto, di cui la maggior parte in Europa e Cina. Va precisato che solo 8,5 milioni di questi veicoli sono totalmente a zero emissioni perché privi di motore termico; gli altri invece sono PHEV, Plug-in hybrid electric vehicles, vetture ibride a benzina/gasolio con batterie ricaricabili alla presa di corrente.

Nel documento poi si sottolinea che i costruttori auto si sono impegnati a vendere complessivamente 40 milioni di vetture elettriche all’anno entro il 2030. Le case automobilistiche che hanno pianificato di eliminare del tutto i motori termici rappresentano a oggi il 27% del mercato auto globale.

Ricordiamo che la Commissione Ue nel pacchetto Fit for 55 ha proposto di bandire la vendita di nuove auto termiche dal 2035.

Intanto, al momento ci sono oltre 500 modelli elettrici disponibili sul mercato mondiale, il 37% in più rispetto al 2019.

