A Colonia si potrà ricaricare l’auto elettrica direttamente dai cordoli dei marciapiedi.

Il progetto pilota dovrebbe partire questa estate in due zone della città tedesca, informa una nota delle due aziende coinvolte nell’iniziativa, il gruppo industriale Rheinmetall e la società di mobilità elettrica TankE.

La tecnologia per la ricarica dei veicoli elettrici (componenti elettrici ed elettronici, caricatore) sarà integrata nei cordoli delle strade pubbliche, eliminando così la necessità di installare le colonnine tradizionali.

Tra i vantaggi di questa soluzione c’è la minore occupazione di spazio perché in sostanza il palo di ricarica “sparisce” all’interno dei marciapiedi, integrandosi totalmente nello spazio urbano.

Il Comune di Colonia, la quarta città più grande della Germania, ha siglato una lettera d’intenti con Rheinmetall e TankE per testare la nuova tecnologia di ricarica, a partire dai prossimi mesi.

Secondo le stime, la Germania avrà bisogno di circa un milione di stazioni pubbliche per la ricarica entro il 2030 ma questo obiettivo, spesso, può essere ostacolato dalla mancanza di spazi adeguati nelle aree urbane per l’installazione rapida, flessibile e a basso costo di colonnine facilmente accessibili.

Al contrario, evidenziano le aziende, la soluzione sviluppata da Rheinmetall “fa un uso intelligente delle infrastrutture urbane esistenti e allo stesso tempo assicura un livello identico di prestazioni di ricarica, trasformando efficacemente i cordoli in pali di ricarica”.

Altro vantaggio è la scalabilità di questa tecnologia, che può essere installata quasi dappertutto in un ambiente urbano, creando una rete espandibile in qualsiasi momento. Non resta che vedere come questa soluzione sarà accolta dagli automobilisti e se avrà successo.

