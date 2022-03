Nuovi investimenti accelerano le tempistiche con cui si avranno nuove batterie capaci di dare alle auto elettriche 1.200 km di autonomia con una sola ricarica.

Our Next Energy (ONE), l’azienda produttrice di Gemini, la batteria che ha dimostrato di poter dare a una Tesla Model S 752 miglia (cioè 1.210 km) di autonomia, ha infatti attirato altri 65 milioni di dollari di investimenti, dopo la prima raccolta da 25 milioni effettuata nell’ottobre 2021 e guidata da Breakthrough Energy Ventures.

Questo nuovo round di finanziamenti, che vede protagonista BMW i Ventures, consentirà a ONE di espandere le proprie operazioni e prepararsi all’aumento della domanda e dell’attività dei clienti, spiega l’azienda in una nota.

Tra gli investitori – prosegue il comunicato – si è aggiunta Coatue Management, una società di investimento con sede a New York con circa 60 miliardi di dollari di asset in gestione, mentre hanno aumentato la loro partecipazione quelli che avevano contribuito alla prima raccolta, come Breakthrough Energy Ventures, Assembly Ventures, Flex e Volta Energy Technologies.

ONE ha firmato contratti con quattro clienti per un totale di oltre 25 GWh di capacità di accumulo di energia nei prossimi cinque anni, pari a circa 300.000 pacchi batteria per veicoli elettrici.

Questo sviluppo consente a ONE, che ha sede nel Michigan, di iniziare il processo di selezione del sito per la sua prima fabbrica di batterie, che sarà negli Stati Uniti.

