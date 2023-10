Zero Iva per chi acquista un impianto fotovoltaico fino a 35 kW di potenza.

La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 in Austria per due anni, come ha annunciato la ministra per la Protezione del clima, Leonore Gewessler, nell’ambito di un pacchetto di interventi di rilancio economico.

Il provvedimento era stato richiesto dall’associazione industriale del settore, PV Austria.

Obiettivo della norma è favorire le piccole installazioni di sistemi fotovoltaici dei privati; l’azzeramento dell’imposta sulle vendite riguarderà non solo i componenti (pannelli, inverter ecc.) ma anche l’installazione degli impianti.

Tra le misure pro-rinnovabili annunciate da Gewessler, c’è anche un aumento dei prezzi massimi per i premi di mercato per eolico, idroelettrico, biomassa e biogas, in modo da rendere più attraenti ulteriori espansioni e pianificazioni a lungo termine.

Previsto poi un “pacchetto per il calore rinnovabile” che comprende, in particolare, un quadro giuridico per vietare il riscaldamento a gas nei nuovi edifici e finanziamenti aggiuntivi per la sostituzione delle caldaie per 1 miliardo di euro entro il 2026 (circa il 75% per ogni nuovo impianto di riscaldamento).

