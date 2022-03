Entro il giorno 4 maggio 2022 è possibile inviare la propria offerta per l’acquisto del ramo d’azienda dedita alla produzione di energia elettrica da fonte eolica di società fallita (fallimento n. 67/2020 del Tribunale di Udine – Vendita ai sensi dell’art 107 co.1 L.F).

Il lotto posto in vendita comprende:

4 impianti eolici

1 basamento per impianto eolico

cabine MT arrivo

cabina MT consegna

terreno cabina MT

vari componenti che realizzano nel loro insieme una “Pala Eolica” modello Vestas V47 da 660 kW.

I n.4 impianti eolici, ubicati in zona Melfi (PZ) sono completamente realizzati, ma al momento non attivi: sono installati aerogeneratori modello Vestas V47, con diametro rotore di 47 m e altezza 60 m, con una potenza di targa di 660 KW/cad. (complessivi 2.640 KWp), ma depotenziati in via elettronica tramite freno motore a 195 kW/cad.

La componentistica varia delle pale eolica si trova a Canosa di Puglia (BT), Grassano (MT), Faggiano (TA), Mozzagrogna (CH).

Gli impianti eolici e la componentistica varia possono essere ispezionati su appuntamento, previo accordo con la società Neprix.

Si segnala che sono pendenti al Tar del Lazio quattro ricorsi volti al riconoscimento della tariffa incentivante.

Il prezzo posto a base d’asta per il complesso aziendale descritto è di 750.000,00 € (oltre oneri previsti da avviso di vendita), pari all’offerta irrevocabile già ricevuta dalla curatela.

Per poter partecipare all’asta è necessario registrarsi sul sito internet www.industrialdiscount.it e inviare la propria offerta irrevocabile d’acquisto entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 maggio 2022, secondo una della seguenti modalità riportate nell’avviso di vendita, che si consiglia di leggere:

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mano da recapitarsi inderogabilmente presso la sede operativa di Neprix s.r.l. in Faenza (RA) alla Via G. Galilei n.6

tramite comunicazione pec all’indirizzo:salesoperations.neprix@pec.illimity.com. Si precisa che, in caso di invio dell’offerta tramite PEC, la documentazione inviata in allegato e contenuta all’interno del messaggio pec dovrà essere necessariamente sottoscritta con firma digitale.

Il giorno 5 maggio 2022 alle ore 15 Neprix s.r.l. procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte irrevocabili di acquisto.

Si riporta di seguito il link che rimanderà direttamente alla pagina dell’asta:

www.industrialdiscount.it/aste/cessione-di-ramo-di-azienda-dedito-a-produzione-energia-elettrica-6355/

Potrebbe interessarti anche: