Il Super Ecobonus deve tradursi in azioni concrete a favore di minori costi di riscaldamento e raffrescamento delle abitazioni.

Lo spiega con dati e cifre e alcuni esempi, Giorgio Golinelli, direttore di ASE – AcegasApsAmga servizi energetici, partecipata del gruppo Hera che si occupa di servizi di efficientamento energetico per condomini, pubblica amministrazione e settore industriale.

“Con interventi mirati e multipli sui condomini si genera un abbattimento dei consumi di energia dal 30% e, per gli interventi più radicali, fino al 60%, con un notevole risparmio sulle bollette e una riduzione delle emissioni”, ha spiegato Golinelli.

“Proprio per questi vantaggi, negli ultimi mesi, si sono quintuplicate le richieste di preventivo alla nostra azienda da parte dei condomini”.

Si parte da vantaggi economici diretti. “I lavori in superbonus per i condomini sono a costo zero – spiega Golinelli – grazie allo sconto in fattura che solo il fornitore può applicare ai clienti. Lo strumento è la novità più importante introdotta dal ‘decreto rilancio’ e ha consentito lo sviluppo di tantissimi progetti di riqualificazione energetica”.

L’azienda sottolinea come affidarsi ad ASE si traduca anche in risparmio di tempo e notevole efficienza.

“ASE è una ESCo, una Energy Service Company, un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, applicando soprattutto lo sconto in fattura”, chiarisce Golinelli”.

ASE segue la fase realizzativa degli interventi, proponendo le migliori tecnologie combinate, ma, ancora prima, la progettazione, supervisionando nel corso del processo la complessa fase amministrativa necessaria all’ottenimento del superbonus.

Quindi l’azienda si pone come unico interlocutore e sostiene il lavoro degli amministratori monitorando l’ottenimento delle conformità necessarie e garantendo l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate e all’ENEA sia degli interventi comuni che degli interventi trainati (vedi l’offerta ASE al link in fondo all’articolo).

Secondo la visione di ASE, la riqualificazione energetica di un condominio non ha solo ricadute positive sulla riduzione dei consumi e sull’ambiente, ma anche sull’intera comunità locale.

“I lavori realizzati da ASE si avvalgono delle migliori aziende specializzate del territorio, che, insieme ai professionisti, per legge, incaricati dal cliente, formano un team di competenze tecniche del territorio, così da garantire la massima qualità negli interventi e la garanzia delle performance di progetto. Il 100% del valore generato è condiviso ed è a km zero”, conclude il direttore di ASE.

Interventi su condomini

ASE nasce nel 2018 fondendo l’esperienza e il know-how di due primarie realtà: Amga Calore e Impianti srl di Udine, e Sinergie SpA di Padova. Obiettivo di ASE è riqualificare scegliendo sempre strategie su misura per realizzare progetti attenti all’utenza e altamente innovativi.

Un esempio è il complesso dei condomini Venus di Marina Julia (Gorizia), primo laboratorio green della Regione Friuli-Venezia Giulia, i cui lavori sono partiti lo scorso marzo. Qui verranno applicate soluzioni energetiche altamente innovative che renderanno la località monfalconese un vero e proprio centro a emissioni zero.

È prevista la realizzazione del nuovo cappotto che consentirà agli edifici di acquisire due classi energetiche con risparmi attesi di oltre il 50%. In una seconda fase saranno eseguiti i lavori sull’impianto di produzione dell’energia termica con l’installazione di pompe di calore geotermiche, pannelli solari termici e anche FV, in sostituzione dell’attuale impianto a gasolio, con ben più elevati benefici e salto ulteriore di classi energetiche.

Video di presentazione sul progetto di Marina Julia

A Mestre, invece, sono già conclusi i lavori realizzati sul condominio Leonardo Da Vinci, che hanno previsto la riqualificazione della centrale termica e la copertura dell’involucro con parete ventilata, che massimizza la riduzione dei consumi (vedi foto in alto dopo intervento e qui, a sinistra, lo stabile prima dell’intervento).

Video sul progetto del condominio Leonardo Da Vinci di Mestre

ASE e il Superbonus per i condomini

