Il Gruppo Amara, leader globale nei servizi logistici e nella fornitura di materiale elettrico per reti e infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni, amplia la propria presenza in Europa con l’acquisizione AS Solar Italia, azienda della distribuzione dell’energia solare in Italia con oltre 12 anni di attività.

AS Solar Italia nasce nel 2009 come filiale del gruppo AS Solar con la mission di rendere le fonti rinnovabili a a disposizione di tutti. Grazie al suo team di specialisti e all’esperienza acquisita nel settore, l’azienda si è sviluppata rapidamente ed è riuscita a consolidare negli anni la propria leadership in Italia.

Amara è una società internazionale specializzata nel business dell’energia e delle telecomunicazioni: offre soluzioni che comprendono la gestione di acquisti internazionali, forniture, ingegneria, supporto tecnico e logistica per progetti di energia rinnovabile, reti e infrastrutture, telecomunicazioni e industria.

Il marchio Amara-e comprende le attività relative alle fonti energetiche rinnovabili con aree di business specializzate: e-solar, e-wind, e-hydro ed e-mobility.

Il gruppo ha una presenza internazionale capillare con sedi e filiali in Spagna, Italia, Brasile, Messico, Stati Uniti e Cina e può vantare oltre 65 anni di esperienza.

AS Solar – Amara continuerà ad operare sul mercato e a servire i propri clienti con lo stesso gruppo di professionisti e secondo le consuete modalità di lavoro, ma potrà contare anche sulle sinergie derivanti dall’appartenenza ad un forte gruppo internazionale.

“Questa espansione, insieme al potenziale logistico e di innovazione del Gruppo Amara, ci dà la ferma convinzione che diventeremo attori chiave nella transizione energetica globale offrendo soluzioni complete” dice Luis de Blas, amministratore delegato di AS Solar Italia.

