La ricerca per tecnologie alternative agli accumui agli ioni di litio ferve e un’interessante soluzione arriva dalla TU Wien, l’Università della tecnologia di Vienna, con una batteria agli ioni di ossigeno che presenta una serie di importanti vantaggi.

Anche se ha una densità energetica molto più bassa dei sistemi al litio, infatti, la batteria “all’ossigeno” ha prestazioni che si mantengono pressoché inalterate nel tempo e si basa su materiali di più facile reperibilità e che non presentano rischi di incendio.

La nuova tecnologia, brevettata dalla TU Wien, potrebbe essere un’ottima soluzione per lo stoccaggio di energia stazionario, ad esempio da abbinare a impianti a fonti rinnovabili, sottolineano i ricercatori.

Al centro dell’innovazione ci sono i materiali ceramici, già ampiamente studiati per le fuel cell. Quelli esaminati dal team dell’università viennese possono assorbire e rilasciare ioni di ossigeno con una doppia carica negativa. Quando viene applicata una tensione elettrica, gli ioni di ossigeno migrano da un materiale ceramico all’altro, dopodiché possono essere lasciati migrare nuovamente, generando così elettricità, spiega la nota divulgativa (in basso lo studio, pubblicato su Advanced Energy Materials).

“Il principio di base è in realtà molto simile a quello della batteria agli ioni di litio“, afferma uno dei ricercatori, il prof. Jürgen Fleig. “Ma i nostri materiali hanno alcuni importanti vantaggi. La ceramica non è infiammabile, il che significa che gli incendi accidentali, che spesso si verificano con le batterie agli ioni di litio, sono praticamente impossibili. Inoltre, non ci sono elementi rari che sono costosi o possono essere ottenuti solo in modi dannosi per l’ambiente”.

“A questo proposito, l’uso di materiali ceramici è un grande vantaggio perché possono essere adattati molto bene”, prosegue un altro membro del team, Tobias Huber. “È relativamente facile sostituire alcuni elementi difficili da ottenere con altri.”

La batteria del prototipo realizzato utilizza ancora il lantanio, un elemento non raro ma non del tutto comune. Ma anche il lantanio sarà sostituito da qualcosa di più economico, e la ricerca è già in corso. La nuova tecnologia consentirà di fare completamente a meno del cobalto o del nichel, attualmente utilizzati in molte batterie.

Ma forse il vantaggio più importante della nuova batteria della TU Wien è la sua potenziale longevità: a differenza di altri accumuli elettrochimici, può essere rigenerata senza problemi. Se l’ossigeno viene perso per reazioni collaterali, la perdita può essere semplicemente compensata con ossigeno dall’aria dell’ambiente, spiegano i ricercatori.

Tra i punti deboli della tecnologia c’è la densità energetica, relativamente bassa, circa un terzo di quella delle batterie agli ioni di litio, oltre al fatto che funzioni a temperature comprese tra 200 e 400 °C.

Questo ne esclude l’uso per elettronica ed auto elettriche, ma, come dicevamo, non è un problema per lo storage stazionario, specie se su grande scala o, come suggeriscono i ricercatori, addirittura per la costruzione dei nuovi edifici a emissioni nulle.

“Se costruisci un intero edificio con moduli di accumulo di energia – suggerisce Alexander Schmid, un altro dei ricercatori coinvolti nel progetto – la minore densità di energia e l’aumento della temperatura di esercizio non giocano un ruolo decisivo. Ma i punti di forza della nostra batteria sarebbero particolarmente importanti lì: la lunga durata, la capacità di produrre grandi quantità di questi materiali senza elementi rari e il fatto che non vi è alcun rischio di incendio con queste batterie”.

