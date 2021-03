Alle soluzioni Growatt dedicate all’accumulo si aggiunge la batteria ARK 25LV, un sistema di storage pensato per adattarsi alle esigenze di ogni impianto residenziale.

Flessibile, adattabile e smart. Perché grazie al sistema modulare consente un grande risparmio in termini di spazio, garantendo allo stesso tempo un’ampia capacità espandibile da 2,56 kWh a 25,6 kWh.

Anche l’installazione è semplice e veloce, mentre è possibile aggiornare i firmware direttamente da remoto.

Versatilità, efficienza e facilità di configurazione quindi, ma anche innovazione: grazie alla tecnologia LiFePO4, la batteria ARK 25LV garantisce ottime prestazioni e resistenza nel tempo. Non solo, l’uso del ferro invece del cobalto, assicura un minore impatto ambientale.

Come tutti i prodotti Growatt, la batteria ARK 25LV è garantita 10 anni e si configura come una soluzione di storage davvero completa e all’avanguardia, ideale per ogni impianto residenziale, anche in ottica Superbonus.

Per informazioni tecniche: Scheda tecnica ARK 25LV (pdf)

Per informazioni commerciali: info@growatt.it

Potrebbe interessarti anche: