Il decreto sulle aree idonee alle fonti rinnovabili sarà messo a disposizione delle Regioni, con una prima bozza, “nelle prossime settimane”.

Ad annunciare l’arrivo imminente del testo, molto atteso dalle amministrazioni regionali e dagli stessi operatori delle energie pulite, è Anita Pili, assessore all’Industria della Sardegna.

“Serve al più presto una cornice normativa entro cui le Regioni siano legittimate a legiferare in materia di aree idonee e quindi a scegliere la pianificazione territoriale destinata all’accoglimento degli impianti a energia rinnovabile”, ha evidenziato. Pili, infatti, ha presieduto, in qualità di coordinatore della commissione Energia della Conferenza delle Regioni, un incontro in videoconferenza sulle aree idonee e sui decreti attuativi, in via di ultimazione al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

“Ho avuto un’interlocuzione con il ministro Pichetto Fratin – ha aggiunto – sull’urgenza di un quadro definito sulle aree idonee” e il ministro “mi ha confermato che nelle prossime settimane sarà messo a disposizione delle Regioni un testo in bozza da poter discutere insieme”.

Il decreto, sottolinea una nota della Regione Sardegna, consentirà di dirimere i conflitti che si stanno determinando a livello locale, con progetti autorizzati a livello centrale in aree già predisposte a differenti utilizzi dalle amministrazioni regionali o comunali.

