Aree idonee, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio, è entrato in vigore il decreto recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, noto più semplicemente come “Decreto Aree idonee” (link in basso).

Il testo ripartisce fra le diverse Regioni e Province autonome le quote di potenza Fer installabili e fissa come target l’aggiunta di 80 GW in esercizio al 2030 rispetto al 2020.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione le Regioni sono tenute a individuare le aree idonee per la realizzazione degli impianti.

Se ciò non dovesse avvenire, o se le aree idonee individuate non saranno sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi, il Mase potrà agire in sostituzione delle Regioni e adottare atti che consentano il raggiungimento della capacità installata prevista.

Il decreto evidenzia genericamente la necessità di massimizzare le aree da considerare idonee, tenendo però conto dell’esigenza di tutelare il paesaggio, i beni culturali, le risorse agricole e l’ambiente.

Vengono identificate alcune aree da privilegiare, tra cui capannoni e parcheggi, aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e zone non utilizzabili per altri scopi, come le superfici agricole incolte.

Un aspetto particolarmente critico è la mancanza di una norma che fa salvi i procedimenti autorizzativi in corso, che mette a rischio i progetti già avviati. Per un’analisi più completa si veda Decreto Aree idonee, cosa prevede il testo finale.