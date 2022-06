Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning propone le pompe di calore Aquarea.

Oltre ad utilizzare il refrigerante R32 a basso impatto ambientale, queste PdC sono particolarmente performanti in quanto catturano fino all’80% dell’energia termica utilizzata dall’ambiente esterno trasferendola all’interno per la produzione di calore e acqua calda sanitaria durante tutto l’anno.

A partire da giugno 2022, la gamma Aquarea si amplia con il sistema EcoFleX che consente di coniugare in uno stesso sistema un terminale ad aria (per il raffrescamento e riscaldamento e la qualità dell’aria) e l’unità interna idronica (per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria).

Soluzione 2 in 1

Sfruttando la tecnologia delle pompe di calore e l’esperienza acquisita nel settore, Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning ha sviluppato Aquarea EcoFleX, una soluzione 2 in 1 che consente di riscaldare l’ambiente in due modi differenti, garantendo allo stesso tempo un’aria più pulita grazie alla tecnologia nanoe™X.

Il sistema Aquarea EcoFleX è composto da un’unità esterna a recupero di calore, un modulo Aquarea All In One compatto e un’unità interna canalizzata flessibile.

Il nuovo modello utilizza una tecnologia innovativa che consente il recupero di calore: in estate, quando l’unità interna canalizzata è accesa per raffrescare l’ambiente, il calore, che normalmente viene dissipato mediante l’unità esterna, viene recuperato dal modulo interno per produrre acqua calda sanitaria.

In inverno offre la possibilità del doppio riscaldamento, ossia il riscaldamento simultaneo ad aria mediante l’unità interna ad espansione diretta e il riscaldamento tramite l’acqua con terminali a pavimento radiante o radiatori o produzione di acqua calda sanitaria.

Un’altra innovazione di questo sistema è il riscaldamento non stop: la pompa di calore utilizza il calore del serbatoio per sbrinare nel minor tempo possibile e riscaldare simultaneamente. Il nuovo modello Aquarea EcoFlex, durante la fase di sbrinamento, consente il riscaldamento continuo e ininterrotto potendo contare anche sull’apporto dell’unità interna ad aria, a garanzia di un comfort maggiore.

Il raffrescamento estivo è affidato all’unità canalizzata, che può essere installata in verticale o in orizzontale, ha una capacità di 7,1 kW e presenta di serie la tecnologia nanoe™X con il generatore di ultima generazione Mark 2. Ha un funzionamento a basso impatto acustico (livello di pressione sonora fino a 22 dB(A) – poco più del respiro umano), e un corpo compatto di soli 250 mm di altezza, nonché una pompa di drenaggio dell’acqua incorporata che rendono la soluzione versatile e adattabile ad ogni spazio.

EcoFlex garantisce un risparmio energetico elevatissimo, grazie alla classe energetica A++/A+ (riscaldamento e raffrescamento) e contribuisce al percorso di decarbonizzazione eliminando le emissioni di CO2 locali.

L’innovativa tecnologia nanoe™X

L’unità canalizzata di Aquarea EcoFleX è supportata da nanoe™X, la rivoluzionaria tecnologia che sfrutta i benefici dei radicali ossidrilici per contribuire a migliorare la qualità dell’aria nelle nostre abitazioni 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

I radicali ossidrilici sono abbondantemente presenti in natura e possono contribuire a inibire 5 tipi di inquinanti, tra cui alcuni virus e batteri, nonché a neutralizzare i cattivi odori. La tecnologia nanoe™X di Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning garantisce gli stessi benefici all’interno delle abitazioni, rendendole più confortevoli.

La soluzione che si adatta ad ogni spazio

Grazie al design contemporaneo, alla finitura neutra e alle dimensioni compatte, simili a quelle di un elettrodomestico (600 x 598 mm), il modulo interno All In One di Aquarea Ecoflex si adatta facilmente a qualsiasi stile e ambiente, come ad esempio una cucina, una lavanderia o qualunque altra area della casa. Il modulo è dotato di un serbatoio integrato di 185 litri che garantisce la disponibilità di acqua cada sanitaria a tutta la famiglia.

L’esclusiva tecnologia U-Vacua di Panasonic

Il serbatoio del modulo All In One è avvolto dal pannello di isolamento con tecnologia U-Vacua di Panasonic: un pannello sottovuoto ad alte prestazioni con una conducibilità termica molto bassa, che offre prestazioni circa 19 volte migliori della schiuma poliuretanica standard, pur con un design sottile. Le prestazioni di U-Vacua consentono di risparmiare spazio, aumentando l’efficienza energetica di qualsiasi soluzione che richieda una bassa dispersione termica.

Comfort Smart

Aquarea EcoFleX è dotato di Wi-Fi integrato di serie per consentire un controllo intelligente e il monitoraggio dei consumi energetici. La soluzione viene fornita con le interfacce Wi-Fi inclusi per connettersi istantaneamente all’app Panasonic Comfort Cloud tramite la quale è possibile gestire sia la pompa di calore aria-acqua sia l’unità canalizzata aria-aria.

È possibile monitorare il consumo energetico della pompa di calore, compreso il recupero di calore necessario per la produzione di acqua calda sanitaria, che contribuisce al risparmio energetico.

Inoltre, è possibile attivare il servizio Aquarea Service Cloud, consentendo ai centri assistenza autorizzati Panasonic di prendersi cura da remoto della pompa di calore dei propri clienti.

Aquarea Virtual Experience

Per scoprire come funziona Aquarea EcoFlex, Panasonic ha realizzato il progetto Aquarea Virtual Experience: una vera e propria casa 3D, navigabile dall’utente finale in maniera immersiva come un game, da desktop e mobile, in cui toccare con mano questa nuova soluzione. Navigando tra i diversi ambienti è possibile approfondire gli aspetti tecnici e pratici consultando documentazione dedicata, video e pagine web.

