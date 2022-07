La Germania punta ancora più in alto sulle tecnologie pulite in risposta alla crisi energetica.

Tra giovedì e venersì scorsi, 7-8 luglio, il parlamento federale tedesco (Bundestag) e il Consiglio federale (Bundesrat) hanno approvato il maxi pacchetto di nuove misure di politica energetica, il cui principale obiettivo è arrivare a un 80% di rinnovabili nel mix elettrico al 2030, quasi il doppio rispetto al 2021, con una forte accelerazione su eolico e fotovoltaico.

Si tratta del “pacchetto di Pasqua” presentato lo scorso aprile dalla coalizione di socialdemocratici, verdi e liberali.

In generale, la riforma energetica tedesca stabilisce il principio del prevalente interesse pubblico delle fonti rinnovabili, che quindi avranno priorità nelle procedure di autorizzazione.

Per quanto riguarda i parchi eolici, si prevede di raddoppiare la capacità totale installata a terra, toccando 115 GW nel 2030; ciò significa che le nuove installazioni annuali dovranno salire a 10 GW in media dal 2025 in avanti.

Le centrali eoliche offshore dovranno raggiungere 30 GW complessivi nel 2030. In particolare, grazie alle novità introdotte alla legislazione vigente, WindSeeG, aumenteranno i volumi messi a gara per gli impianti offshore.

Mentre per il fotovoltaico, la Germania intende più che triplicare la potenza cumulativa: da 60 GW nel 2021 a 215 GW tra otto anni, con un ritmo di nuove installazioni che dovrà balzare a 22 GW nel 2026 e mantenere questo livello negli anni successivi.

Tra le tante misure pro eolico ci sono le seguenti:

gli Stati federali (Lander) dovranno riservare il 2% del territorio alle installazioni eoliche, più del doppio in confronto alle normative attuali; gli Stati potranno rispettare fino al 50% dei rispettivi obblighi tramite accordi con altri Lander, che quindi realizzeranno un numero maggiore di impianti rispetto ai loro vicini;

saranno facilitati gli interventi di repowering di impianti esistenti, per sostituire le vecchie turbine con nuovi aerogeneratori di potenza più elevata; la lobby eolica Ue, WindEurope, ricorda che 16 GW di eolico arriveranno a fine vita in Germania entro il 2025;

le autorizzazioni diventeranno più veloci grazie anche ai cambiamenti alla legge federale sulla conservazione della natura; sono stati raggiunti dei compromessi tra la tutela delle specie animali (con particolare riferimento al rischio di collisione degli uccelli con le pale) e lo sviluppo di nuovi impianti sul territorio.

Sintesi delle nuove misure (Überblickspapier, pdf in tedesco)

