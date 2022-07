Una nuova squadra alla guida di Anie Rinnovabili, ma con lo stesso “capitano”. È stato infatti riconfermato presidente, per il biennio 2022-2024, Alberto Pinori.

Dopo un primo mandato dedicato all’elaborazione di una strategia per l’indipendenza energetica del Paese, compatibile con l’ambiente e basata sulle fonti rinnovabili elettriche e sull’efficienza delle risorse rinnovabili disponibili, per ridurre sia le emissioni di CO2 sia gli approvvigionamenti energetici dall’estero, Pinori guiderà il settore delle Rinnovabili in Anie in un contesto che rende quel progetto una priorità per il sistema Paese, spiega una nota dell’associazione.

Franco Citron (Manni Energy) è stato nominato vice presidente con delega al fotovoltaico e si occuperà di “delineare una strategia di sviluppo degli impianti fotovoltaici nella loro segmentazione (residenziale, commerciale, industriale ed utility scale) e promuovere le nuove configurazioni delle comunità energetiche e dell’agro fotovoltaico”.

Filippo Solci (EWT Italia) è stato nominato vice presidente con delega all’eolico: “Mai come ora le energie rinnovabili sono indispensabili allo sviluppo sostenibile delle comunità e del paese. E in quest’ottica la tecnologia eolica onshore ed offshore – ha commentato Solci – potrà assumere un ruolo importante nel mix energetico e nell’offerta dei servizi di dispacciamento”.

Vincenzo Ferreri (Sonnen) è stato nominato vice presidente con delega ai sistemi di accumulo. Secondo Ferreri, anche se i sistemi di accumulo si stanno già affermando nel mercato, “dovranno avere un ruolo sempre più importante per gestire l’intermittenza delle fonti rinnovabili e garantire anche quei servizi di rete necessari al funzionamento del sistema elettrico nazionale”.

Completano il team di Anie Rinnovabili: Emilio Cremona (Infralab) e Massimo Lo Rizzo (Tozzi Green) rappresentanti in Consiglio Generale di Federazione ANIE ed i componenti del Comitato Direttivo Andrea Cristini (Greenergy), Andrea Massimo Bartolini (Neoen Renewables Italia), Fabio Zanellini (Energy Team), Flavio Andreoli Bonazzi (Hydrowatt), Gianni Commessatti (Solar Energy Group / EON C.DNE), Ivan Niosi (Solar Konzept Italia), Ivano Benedet (Sonepar Italia), Marco Garbero (Axpo Energy Solutions Italia), Marco Rastelli (Siemens), Massimo Meda (Falck Renewables), Stefano Domenicali (Ingeteam) e Vito Zongoli (Senec Italia).

