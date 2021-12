Scade domani, 8 dicembre 2021 (ore 23,59) l’iscrizione al corso di 80 ore FER SOLARE TERMICO, installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

Il corso, realizzato da “Scuola delle Energie” (struttura nata dalla collaborazione tra ENEA e Città metropolitana di Roma Capitale), è riservato a candidati prioritariamente residenti nella Regione Lazio.

L‘obiettivo del corso è di formare la figura dell’installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, cioè un tecnico in grado di realizzare un impianto FER, predisporre documentazione e materiali curando il processo di approvvigionamento, condurre le fasi di installazione e manutenzione straordinaria e di eseguire il collaudo dell’impianto, rilasciandone documentazione richiesta.

Il professionista deve poter interagire con il cliente, anche consigliandolo sulle migliori e più idonee soluzioni tecnologiche ed

impiantistiche in funzione delle specifiche necessità e del contesto territoriale; esso deve essere poi n grado di adottare comportamenti per operare in sicurezza.

Il percorso formativo è così articolato: A) Modulo comune (20 ore); B) Moduli specifici da 60 ore su “Sistemi solari termici”.

Prevede lezioni frontali e lezioni in FAD. Le lezioni si svolgeranno tra gennaio 2022 e febbraio 2022 presso il Centro metropolitano di formazione professionale di Civitavecchia, via Terme di Traiano – 00053 Civitavecchia (RM) e sulla piattaforma ACCADE, quattro giorni a settimana dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

