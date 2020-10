Germania, Francia, Italia, ora anche la Spagna: tutti i grandi paesi europei fanno la loro scommessa sull’idrogeno “verde”.

Il governo spagnolo, su proposta del ministero della Transizione ecologica, ha appena approvato una strategia nazionale dedicata allo sviluppo dell’idrogeno pulito da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di realizzare 4 GW di elettrolizzatori al 2030 (300-600 MW come traguardo intermedio al 2024).

E il documento varato dal governo guarda ancora più lontano, analizzando il potenziale di questo vettore energetico al 2050.

Entro metà secolo, infatti, la Spagna punta a raggiungere la neutralità climatica con un mix elettrico al 100% di rinnovabili e l’azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica.

Proprio in Spagna le utility iniziano a investire nell’idrogeno prodotto interamente da energie rinnovabili (eolico e solare).

A Puertollano, ad esempio, Iberdrola costruirà un impianto per produrre idrogeno a zero emissioni – con un elettrolizzatore da 20 MW abbinato a 100 MW di fotovoltaico – da utilizzare nella fabbrica di fertilizzanti di Fertiberia, per un investimento complessivo da 150 milioni di euro.

Così il governo iberico, evidenzia una nota, vede nell’idrogeno verde un ingrediente indispensabile per uscire dai combustibili fossili nelle industrie e nei trasporti, in linea con la strategia Ue sull’idrogeno presentata dalla Commissione europea a luglio.

Nel 2030, secondo i piani governativi, il 25% dell’idrogeno consumato dalle industrie dovrà essere di origine rinnovabile; inoltre, si parla di realizzare due linee di treni commerciali alimentati a idrogeno, e di creare una flotta di almeno 150 autobus e 5.000 veicoli leggeri/pesanti che utilizzeranno questo vettore energetico tramite le celle a combustibile (fuel-cell).

Tra le misure per promuovere l’uso dell’idrogeno, Madrid ha pensato di introdurre un sistema di garanzie d’origine, in modo da certificare la provenienza 100% rinnovabile dell’idrogeno, oltre a diversi strumenti finanziari per sostenere gli investimenti e le attività di ricerca e sviluppo nel settore.

I piani francesi…

Di garanzie d’origine si parla anche in un documento della Commission de régulation de l’énergie, il regolatore francese dell’energia, chiamato a esprimere le sue valutazioni sulle norme proposte dal ministero della Transizione ecologica per sostenere la diffusione dell’idrogeno.

Il governo francese, infatti, sta pensando di varare un sistema di garanzie d’origine per l’idrogeno da fonti rinnovabili, ispirato ai meccanismi esistenti in Francia volti a promuovere l’energia elettrica da rinnovabili e biogas.

Senza dimenticare l’introduzione di incentivi (anche questi ispirati agli incentivi esistenti per le energie pulite), che potrebbero essere delle aste con cui assegnare delle tariffe di remunerazione.

Ma il regolatore, dopo aver ricordato che oggi produrre idrogeno verde è molto più costoso che produrre idrogeno da fonti fossili e che quindi è necessario un sostegno pubblico per consentire gli investimenti in nuovi elettrolizzatori, pone qualche dubbio sulle misure proposte dal governo.

In particolare, il regolatore si dice contrario a un nuovo meccanismo di sostegno incentrato unicamente sulle rinnovabili, perché (traduzione nostra dal francese, con neretti), “non c’è alcuna ragione per distinguere tra idrogeno da rinnovabili e idrogeno a basso contenuto di carbonio” e quindi “l’obiettivo prioritario della decarbonizzazione dell’idrogeno può essere raggiunto sia con l’elettricità nucleare sia con l’elettricità prodotta da risorse rinnovabili”.

E per quanto riguarda le aste, il regolatore suggerisce di avviare “una fase transitoria con la definizione di contratti bilaterali, in grado di adattarsi nello specifico ai singoli progetti e di adeguare la remunerazione ai costi effettivamente sostenuti dai produttori”.

…e i piani italiani

Intanto anche in Italia prosegue il dibattito sul ruolo futuro dell’idrogeno.

Si è appena svolto, infatti, il seminario “Una strategia nazionale per l’idrogeno verde”, organizzato dal senatore Gianni Girotto, presidente della Commissione Industria del Senato (vedi qui il video).

Ricordiamo che il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha affermato che il governo punta a investire “non meno di 3 miliardi” sull’idrogeno, tra la manovra di bilancio e il piano di ripresa economica sottoposto a Bruxelles.

Patuanelli ha anche dichiarato che l’idrogeno “è la molecola del futuro” che consentirà all’Italia di utilizzare la sua infrastruttura del trasporto gas e che l’Italia, grazie a tale infrastruttura, può diventare “il primo punto di approdo e quindi l’hub europeo della nuova fornitura di energia”.

Pure l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, ha dedicato ampio spazio all’idrogeno nel suo intervento all’Italian Energy Summit organizzato dal Sole 24 Ore.

Starace ha spiegato che “la transizione verso l’idrogeno verde sarà molto breve ma ci sono due condizioni che devono realizzarsi perché sia competitivo contro quello attuale […]: serve un costo delle rinnovabili compreso tra 40 e 50 dollari a megawattora, e qui ci siamo, ma al contempo deve calare sensibilmente il costo degli elettrolizzatori necessari per produrre idrogeno verde”.

Secondo Starace, l’idrogeno pulito sarà competitivo tra 3-5 anni ma servirà anche un’alleanza industriale europea “in stile Airbus” per realizzare economie di scala con grandi elettrolizzatori.

E anche Snam punta molto sull’idrogeno.

Snam, infatti, ha già testato una miscela di gas tradizionale con il 10% di idrogeno e sta lavorando per sviluppare una rete totalmente “hydrogen ready” cioè pronta ad accogliere percentuali crescenti di idrogeno.

Potrebbe interessarti anche: