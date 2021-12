Mercoledì primo dicembre, Amazon ha annunciato una nuova tornata di 18 progetti eolici e fotovoltaici utility-scale per oltre 1,8 GW, in diversi Paesi, tra cui l’Italia, portando così il totale della potenza rinnovabile commissionata finora nel 2021 a 5,6 GW.

Con questa mossa, spiega una nota del colosso del commercio elettronico, Amazon sale a 274 progetti complessivi di energie rinnovabili nel mondo (105 grandi impianti eolici e solari e 169 installazioni fotovoltaiche su negozi e capannoni), avvicinandosi sempre di più al suo obiettivo di avere il 100% di elettricità verde per tutte le sue attività entro il 2025, cinque anni in anticipo rispetto al traguardo fissato inizialmente al 2030.

La compagnia di Jeff Bezos è il più grande acquirente aziendale di elettricità rinnovabile nel mondo e, quando tutti i progetti commissionati saranno operativi, potrà contare su oltre 12 GW di capacità impegnata per una produzione di circa 33.700 GWh/anno.

Guardando ai 18 nuovi progetti, molti riguardano i Paesi europei. In Italia, Amazon realizzerà un parco FV da 40 MW, il terzo nel nostro Paese, dove sono già in esercizio 66 MW fotovoltaici al servizio della società statunitense.

Previsti poi quattro centrali fotovoltaiche in Spagna per complessivi 630 MW, quattro impianti eolici in Finlandia per 158 MW totali e un altro parco eolico di potenza non specificata in Irlanda del Nord.

In Europa Amazon fino a questo momento ha commissionato 3,5 GW di capacità rinnovabile con 34 iniziative.

Mentre negli Stati Uniti si parla di otto nuovi progetti di fotovoltaico utility-scale, tra cui i primi impianti in Arizona e Georgia, per un totale di oltre 1 GW, con una installazione in Arizona da 300 MW integrata con 150 MW di batterie per l’accumulo energetico.

A oggi, Amazon ha investito in più di 6 GW di rinnovabili negli Stati Uniti, tramite un pacchetto di 62 progetti.

