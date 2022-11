Gli edifici sono responsabili di oltre il 50% del consumo totale di energia a livello mondiale e del 40% delle emissioni totali di CO 2 , la maggior parte delle quali è strettamente legata alla domanda di riscaldamento e raffreddamento che deve essere soddisfatta dagli impianti HVAC.

Gli edifici più voluminosi, inoltre, sono spesso caratterizzati da condizioni di discomfort, dovute ad ambienti troppo caldi o troppo freddi, che pregiudicano la produttività e il benessere degli utenti.

Da questi presupposti nasce Alperia Sybil HVAC, il sistema di controllo per impianti HVAC di grandi edifici che è in grado di garantire la loro gestione ottimale attraverso sofisticate tecniche di automazione e Intelligenza Artificiale.

La sua prima applicazione è stata in un aeroporto del Nord Italia, con l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali per i passeggeri in transito. Il sistema controlla le Unità di Trattamento Aria considerando il traffico aereo previsto, quindi l’afflusso di persone nell’area interessata, e la temperatura esterna.

Alperia Sybil HVAC apprende gli effetti dell’occupazione in termini di curva dinamica di comfort richiesta, in una specifica zona dell’aeroporto e, grazie alla costruzione di un modello dinamico tra flusso d’aria e temperatura interna, questa curva di comfort può essere tracciata con successo dal sistema di controllo, assicurando consumi elettrici inferiori e garantendo il comfort richiesto.

Alperia Sybil HVAC si interfaccia con il BMS (Building Management System) esistente per monitorare e controllare i componenti dell’impianto di climatizzazione. Le sue principali caratteristiche sono:

Machine learning : apprende e aggiorna in tempo reale gli orari ottimali di accensione e spegnimento delle varie apparecchiature presenti in impianto;

: apprende e aggiorna in tempo reale gli orari ottimali di accensione e spegnimento delle varie apparecchiature presenti in impianto; Intelligenza artificiale : apprende l’effetto delle variabili esogene (ad es. temperatura esterna, dati meteo, dati di occupazione dell’edificio, ecc.) sull’impianto, calcolando la miglior azione possibile per attenuarne gli effetti;

: apprende l’effetto delle variabili esogene (ad es. temperatura esterna, dati meteo, dati di occupazione dell’edificio, ecc.) sull’impianto, calcolando la miglior azione possibile per attenuarne gli effetti; On-line optimization : individua la miglior combinazione delle variabili di funzionamento dell’impianto attraverso dati in streaming per garantire la massima efficienza energetica (es. bilanciamento delle batterie delle UTA);

: individua la miglior combinazione delle variabili di funzionamento dell’impianto attraverso dati in streaming per garantire la massima efficienza energetica (es. bilanciamento delle batterie delle UTA); Sensor fusion : combina dati di differenti sensori (es. stato di apertura delle valvole) al fine di determinare il carico termico più svantaggioso da inseguire con caldaie, pompe di calore o gruppi frigo;

: combina dati di differenti sensori (es. stato di apertura delle valvole) al fine di determinare il carico termico più svantaggioso da inseguire con caldaie, pompe di calore o gruppi frigo; Ottimizzazioni multi-variabile: considera contemporaneamente i vincoli su umidità, temperatura e qualità dell’aria degli ambienti.

Successivamente all’aeroporto, Alperia Sybil HVAC ha trovato applicazione in altri ambiti quali centri commerciali e un’industria farmaceutica che aveva l’esigenza di ottimizzare la produzione di acqua fredda per il proprio processo produttivo.

In quest’ultimo caso, il sistema di automazione è in grado di coordinare la generazione di energia frigorifera con le utenze che la richiedono, ottenendo così un notevole risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di Scopo 2.

Per maggiori informazioni riguardo ad Alperia Sybil HVAC, scrivere a: greenservice@alperia.eu

