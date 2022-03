Dopo il tour del 2021 che ha toccato diversi paesi, come Polonia, Spagna, Olanda e Germania, quest’anno il tour di GoodWe riparte dall’Italia.

Dopo più di un anno di restrizioni e grande attenzione ad evitare rischi causati dalla pandemia, GoodWe attraverserà con il suo intenso tour tutto il paese.

Partendo da Palermo, poi Bari, Roma, Firenze, Padova, Verona e Bologna, in collaborazione con i partner, il tour inizierà il 13 marzo e terminerà il 25 marzo.

Ogni evento sarà caratterizzato da corsi tecnici dedicati agli installatori partecipanti che beneficeranno della qualifica come installatore certificato grazie al programma GoodWe PLUS+.

Attraverso questo training di formazione e la possibilità di visitare il camper GoodWe con alcuni dei prodotti installati all’interno, dopo più di un anno il team italiano di GoodWe avrà il piacere di incontrare di persona clienti e amici e spiegare tutti i benefici e i vantaggi di un impianto fotovoltaico con inverter GoodWe, e la grande crescita che sta vivendo in Italia con uno dei marchi più importanti e riconosciuti.

“Nelle 9 giornate del tour saremo felici di incontrare di nuovo ii nostri partner e gli installatori con cui in questi ultimi anni abbiamo consolidato la nostra partnership e che hanno confidato nella nostra azienda, nei nostri prodotti e nel nostro supporto e che grazie a questo hanno deciso di installare le nostre soluzioni fotovoltaiche e storage”, spiega Valter Pische, Sales Manager Southern Europe.

“Grazie all’ampio portafoglio di prodotti – dice Pische – possiamo offrire soluzioni adatte ad ogni necessità, come ad esempio la gamma di inverter di stringa per il mercato residenziale, o gli inverter ibridi monofase con batterie a bassa tensione, soluzione residenziale perfetta per usufruire dell’Ecobonus 110%, o gli inverter ibridi trifase abbinati a batterie ad alta tensione come installazione idonea per condomini, sempre con la possibilità di beneficiare dell’Ecobonus fino al 2025 al 65%. GoodWe inoltre dispone di un’ulteriore gamma di inverter di stringa trifase ad alta potenza adatti a installazioni in impianti commerciali, industriali ed utility-scale”.

I webinar online del programma GoodWe PLUS+ sono stati organizzati per fornire una formazione tecnica completa e di alto livello in forma remota a tutti gli installatori e continueranno anche dopo il tour.

Durante il tour verrà fatto un concorso dedicato ai partecipanti con relativa premiazione finale.

Per conoscere il programma, controllare le date e iscriversi ai prossimi webinar che verranno definiti a breve: GoodWe

Per ulteriori informazioni sul tour è possibile contattare il distributore di fiducia.

