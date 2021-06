Martedì 8 giugno parte la nuova edizione dei BDR Days, le giornate del Biogasfattobene® del CIB-Consorzio Italiano Biogas.

Tre tappe, in tre regioni, Veneto, Lombardia e Puglia, per scoprire le aziende agricole che adottano il modello e le buone pratiche del Biogasfattobene®, il modo di fare agricoltura alla base del progetto “Farming For Future – 10 azioni per coltivare il futuro”, l’iniziativa ideata dal Consorzio per la conversione agro-ecologica dell’agricoltura italiana.

Il primo appuntamento sarà l’8 giugno, alle ore 10, con la visita presso i terreni dell’Azienda Agricola Tenuta Bagnoli di Giovanni Musini, socio del CIB, a Bagnoli di Sopra in provincia di Padova.

Durante la giornata verrà mostrato il lavoro delle macchine in campo per la raccolta e il trasporto della barbabietola, la preparazione e semina della seconda coltura e la fertilizzazione con digestato in sarchiatura su coltura primaverile.

“Anche quest’anno i soci CIB tornano ad aprire di nuovo le porte delle proprie aziende per raccontare la propria storia, condividere la propria esperienza e promuovere le eccellenze dell’agricoltura italiana”, dichiara Piero Gattoni, Presidente del Consorzio Italiano Biogas.

“Con i BDR Days – spiega Gattoni – vogliamo diffondere le migliori pratiche agricole attraverso la voce dei nostri soci, condividendo i benefici che l’innovazione ha portato nelle nostre aziende anche attraverso le applicazioni del modello del Biogasfattobene®.”

Durante la giornata, grazie all’impiego di tecnologie di agricoltura 4.0, sarà possibile valutare direttamente sul campo l’applicazione delle azioni di “Farming For Future”, dalla fertilizzazione organica con digestato ad alta efficienza alla gestione sostenibile della doppia coltura.

Oltre alle dimostrazioni dal vivo del lavoro dell’azienda di Bagnoli di Sopra, ci sarà spazio per momenti di community e incontri con gli imprenditori soci del Consorzio, approfondimento e formazione con gli esperti del CIB.

La giornata verrà raccontata sui canali social del Consorzio Italiano Biogas, su Facebook e Instagram, con foto e video in esclusiva.

I BDR Days continuano il 23 giugno con la visita a Pieve Ecoenergia Società Cooperativa Agricola di Cingia De’ Botti (CR) e si concluderanno il 12 ottobre a Cerignola (FG) con l’incontro organizzato presso la Società Agricola A.R.T.E. S.r.l.

Il CIB – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce oltre 750 aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili e più di 200 società industriali fornitrici di impianti, tecnologie e servizi per la produzione di biogas e biometano, enti ed istituzioni che contribuiscono alla promozione della digestione anaerobica per il comparto agricolo.

Per partecipare alle tappe dei BDR Days è necessario iscriversi sul sito: www.consorziobiogas.it/bdr-days/

