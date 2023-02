La Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) ha stretto un’alleanza con BF SpA, gruppo agroindustriale italiano, per la realizzazione e la gestione di impianti agrivoltaici, per 150 MW complessivi su tutto il territorio nazionale.

CVA investirà nello sviluppo e nella realizzazione degli impianti. Le prime aree che verranno interessante dal progetto saranno quelle che vedono siti produttivi di BF, come ad esempio il polo di Jolanda di Savoia, per poi aprirsi a importanti sviluppi regionali e nazionali attraverso la rete di CAI (Consorzio Agrari d’Italia).

L’obiettivo delle due società – spiega una nota stampa congiunta – è quello di avviare un percorso che rappresenterà un vero e proprio progetto pilota nazionale in tema di agrivoltaico.

Oggi, aggiungono le due imprese, la componente energetica rende l’investimento fondiario in grado di sviluppare moltiplicatori di reddito non solo per l’imprenditore agricolo ma anche per investitori di strumenti per la valorizzazione del capitale fondiario.

L’accordo tra le due parti nasce in seguito alla recente entrata di CVA, società da sempre impegnata nella generazione di energia elettrica da fonti completamente rinnovabili con una produzione media annua di circa 3 miliardi di kWh, nell’azionariato di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana per SAU (Superficie Agricola Utilizzata), controllata dal Gruppo BF spa, il più importante gruppo agro industriale italiano quotato alla borsa di Milano, con una quota pari al 3%.

Per l’agrivoltaico, ricordiamo sono in novità sul versante delle procedure autorizzative con il nuovo dl Semplificazioni -Pnrr (al momento in cui scriviamo ancora in bozza): si prevede che questa tipologia di impianti fotovoltaici sia liberamente installabile in aree agricole, al di fuori delle aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000.

