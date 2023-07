Il Gse ha pubblicato un documento di consultazione sulle regole operative dei sistemi agrivoltaici.

Il documento, spiega il Gestore dei servizi energetici in una nota, servirà per acquisire elementi utili alla definizione delle regole operative per gli impianti agrivoltaici, ai fini dell’accesso agli incentivi pubblici e alle risorse previste dal Pnrr.

Nello specifico, la consultazione intende approfondire alcuni aspetti che saranno disciplinati nelle nuove regole:

requisiti soggettivi e modalità di verifica;

requisiti dei sistemi agrivoltaici meritevoli delle risorse previste dal Pnrr – Caratteristiche progettuali e costruttive;

requisiti di esercizio dei sistemi agrivoltaici meritevoli delle risorse previste dal Pnrr – Sistemi di monitoraggio;

caratteristiche del sistema di monitoraggio principale (continuità attività agricola e zootecnica e relative modalità di accertamento).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni entro il 21 luglio 2023 attraverso l’apposita sezione del sito utilizzando il template predisposto.

