Il produttore austriaco di soluzioni di montaggio per moduli fotovoltaici Aerocompact ha sviluppato un sistema per tetti piani per il montaggio di moduli fotovoltaici bifacciali o per l’installazione di impianti solari su tetti verdi.

“I moduli bifacciali stanno via via prendendo il posto dei moduli tradizionali a film sottile. L’elevazione maggiore del nostro nuovo sistema migliora la riflessione e assicura rendimenti più elevati”, ha dichiara il Project manager Philipp Pejcl.

Test di laboratorio indipendenti confermano che con i moduli bifacciali il rendimento aumenta fino al 20% grazie alla riflessione della luce dalla superficie chiara del tetto.

Con CompactFLAT GS è possibile installare moduli intelaiati su tetti in lamina e bitume (con e senza isolamento termico sotto l’impermeabilizzazione) e su tetti in calcestruzzo e ghiaia.

Mentre CompactFLAT GS15, con una inclinazione dei moduli di 15 gradi, è adatto per l’installazione di impianti solari orientati a sud, Aerocompact ha concepito il sistema CompactFLAT GS10PLUS con una inclinazione del modulo di 10 gradi per un orientamento est/ovest. Con l’orientamento a sud non è necessario il deflettore del vento che impedirebbe la riflessione della luce.

FV per i tetti verdi



Grazie alla distanza dalla superficie del tetto di circa 40 centimetri, il sistema è adatto anche per i tetti verdi.

“Le piante ricevono luce sufficiente ed è possibile effettuarne la manutenzione senza problemi”, spiega Markus Burger, Responsabile dello Sviluppo di Aerocompact. Il sistema di montaggio aerodinamico è composto da meno componenti e non ha bisogno di binari lunghi; pertanto, l’installazione può essere realizzata in modo semplice e veloce con un solo montatore.

Aerocompact ha inserito la soluzione di montaggio nel suo software di pianificazione e ingegneria AeroTool. L’impresa offre una garanzia di 25 anni.

L’azienda austraica produce e distribuisce soluzioni di montaggio per moduli fotovoltaici per tetti piani, tetti inclinati e tetti in metallo e per sistemi in campo aperto.