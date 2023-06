Per soddisfare la crescente domanda di sistemi di accumulo intelligenti “Made in Germany” per il settore residenziale, il produttore sonnen raddoppierà la capacità produttiva del proprio stabilimento di Wildpoldsried, raggiungendo in anticipo il suo target di 120.000 sistemi di accumulo all’anno.

Secondo l’associazione tedesca di settore BSW Solar, nel 2022 in Germania sono stati installati 214.000 nuovi sistemi di accumulo domestici. Per gestire l’aumento del carico di lavoro dall’inizio del 2022 sonnen ha incrementato anche il suo organico da circa 800 a 1.500 dipendenti, dei quali 450 sono operativi nella sede di Wildpoldsried (foto in alto).

Oltre ad ampliare la produzione, l’azienda ha inaugurato anche un nuovo centro di formazione e ha potenziato le proprie capacità di sviluppo in loco. Il quartier generale sonnen è oggi diventato uno dei maggiori centri europei per la produzione di sistemi di accumulo, che possono essere interconnessi in centrali elettriche virtuali.

I servizi per la rete elettrica

La diffusione delle energie rinnovabili e dei sistemi di accumulo sta dando una spinta alla transizione energetica, ma richiederà anche di affrontare nuove criticità, come l’instabilità della rete elettrica. A tal proposito, sonnen è l’unico fornitore in Germania in grado di interconnettere i sistemi di accumulo dei propri clienti in ambito residenziale all’interno di centrali elettriche virtuali, capaci di fornire servizi di stabilizzazione della rete.

Le famiglie che possiedono una sonnenBatterie collegata in rete possono svolgere così un compito finora affidato solamente alle centrali elettriche tradizionali o ai grandi impianti di accumulo.

È una tecnologia chiave per il sistema energetico decentralizzato del futuro, con sempre più impianti fotovoltaici, accumuli, auto elettriche e pompe di calore collegate alla rete elettrica.

Da alcuni mesi, sempre in Germania, sonnen ha iniziato a integrare anche le auto elettriche nella propria centrale elettrica virtuale, facendole diventare elementi attivi e intelligenti dell’intero sistema energetico e offrendo alle famiglie coinvolte nuove opportunità di reddito, che vanno oltre la classica remunerazione e l’autoconsumo.

L’interconnessione delle sonnenBatterie nelle centrali elettriche virtuali contribuisce a sciogliere alcune problematiche come, ad esempio, di controllare in modo digitale domanda e offerta senza sovraccaricare le reti elettriche.

Il nuovo vertice

Da poco l’azienda ha cambiato i vertici della sede italiana, che ora è guidata da Fabio Ottavi, General Manager di sonnen Italia e sonnen eServices Italia.

Con un’esperienza di oltre dieci anni nel settore delle rinnovabili, prima in Yingli Solar e poi in sonnen dal 2016, Ottavi ha competenze di mercato che hanno contributo alla crescita dell’azienda al fianco di Vincenzo Ferreri, ex numero uno della sede italiana (Cambio al vertice di sonnen Italia: Fabio Ottavi è il nuovo general manager).

