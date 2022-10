Un accordo tra Renergetica ed Enel Green Power prevede di realizzare 300 MW di impianti fotovoltaici nei prossimi 3 anni.

Gli impianti verranno realizzati nel Sud Italia e il Gruppo Enel ha già ha già opzionato progetti per circa 100 MW in fase di sviluppo.

Questo accordo segue quello del 2021 per lo sviluppo di progetti fotovoltaici nel nord Italia per circa 90 MW in aree agricole ed ex cave.

La collaborazione tra le due aziende sarà inoltre possibile anche in Cile e Colombia, ma anche in un nuovo mercato dell’est Europa (probabilmente Romania), per uno sviluppo di progetti fotovoltaici per complessivi 150 MW per ciascun paese nei prossimi 3 anni.

Renergetica S.p.A. è una società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, con amministratore delegato Stefano Giusto; opera nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, inclusi i mercati sudamericani.

