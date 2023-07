Installare circa 50.000 impianti su edifici residenziali, fatturando circa 100 milioni di euro ogni anno.



Questo l’obiettivo ambizioso che l’azienda 1KOMMA5° si è posta al momento del suo ingresso nel mercato italiano delle energie rinnovabili.

Durante l’inaugurazione della sede centrale di Bergamo, a cui QualEnergia.it ha partecipato, Vincenzo Ferreri, Ceo e Cofounder di 1KOMMA5° in Italia, ha raccontato ai presenti i punti cardine della strategia dell’azienda, nata in Germania da un’iniziativa di Philipp Schröder, imprenditore tedesco che ha lavorato anche per sonnen e per Tesla.

L’attività

In particolare, l’attività della start-up consiste nell’investire in importanti aziende del settore elettrico, che operano nel comparto degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di ricarica e delle pompe di calore.

In cambio offre agli imprenditori l’utilizzo delle proprie soluzioni software, oltre a servizi centralizzati, pacchetti di acquisto, capitale di crescita e una partecipazione inversa nella Holding 1KOMMA5°.

Tra i servizi offerti dall’azienda c’è anche l’“Heartbeat”, un energy manager centralizzato per controllo e regolazione, che gestisce anche una centrale elettrica virtuale che riunisce e collega in rete impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, pompe di calore e colonnine di ricarica dei clienti, aumentando così la redditività dei sistemi a energia rinnovabile.

Il modello energetico tedesco ispirerà il lavoro dell’azienda anche in Italia, non solo nel settore residenziale. Di questo e molto altro abbiamo parlato con Vincenzo Ferreri, a margine dell’evento di presentazione della clean tech company.

(nella foto da destra a sinistra: Vincenzo Ferreri, CEO e Co-Founder di 1KOMMA5° in Italia, Philipp Schröder, padre della clean tech, e Micha Gruber CFO di 1KOMMA5°)



