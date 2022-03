Viessmann è oggi l’unico player sul mercato in grado di offrire tutte le tecnologie per un impianto completo per riscaldamento, climatizzazione, trattamento aria, produzione di energia elettrica.

All’interno di questo sistema, tutti i componenti sono connessi e in grado di dialogare tra loro, massimizzando l’efficienza nel suo insieme, con conseguenti benefici in termini di risparmio sui costi energetici, facilità di gestione dell’impianto, unico referente a cui rivolgersi per l’installazione e per l’assistenza.

L’azienda vuole superare l’approccio per cui le tecnologie vengono considerate singolarmente, a favore della sinergia tra i vari componenti del sistema energetico perché “Insieme è meglio”.

Questo motto si applica anche al lavoro di squadra tra Viessmann e la sua rete di professionisti, che rappresentano una risorsa insostituibile per l’azienda: la realizzazione di impianti con queste caratteristiche richiede un’indubbia competenza da parte di chi mette mano al progetto.

Con l’Accademia Viessmann, cioè percorsi formativi dedicati alle diverse figure professionali, l’azienda mira a essere un’opportunità di crescita professionale, e creare una sinergia di lavoro tra le diverse figure di professionisti che, insieme all’azienda, portino a risultati di eccellenza.

L’ampia offerta formativa per il 2022 prevede tre percorsi dedicati ad altrettante figure professionali fondamentali per la rete di Viessmann, con corsi studiati ad hoc per andare incontro alle loro esigenze professionali specifiche.

Formazione per installatori termoidraulici ed elettrici

Il percorso di formazione per installatori termoidraulici ed elettrici prevede corsi tecnici online e video tutorial sul canale youtube di Viessmann Italia, in cui saranno presentate le novità di prodotto dell’azienda.

I corsi tratteranno diverse tematiche di interesse per il professionista, tra cui le soluzioni Viessmann per il riscaldamento, con approfondimenti sui diversi modelli di caldaie e sulle loro peculiarità, le possibili applicazioni delle pompe di calore, la climatizzazione residenziale, con la presentazione delle novità per il 2022.

La formazione per gli installatori vedrà inoltre l’introduzione di nuovi temi e seminari, come la presenza di un intero focus dedicato al fotovoltaico, un corso sugli impianti solari termici e uno che tratterà ampiamente due dei temi più rilevanti degli ultimi anni: il trattamento dell’aria e la ventilazione meccanica controllata.

Sarà poi disponibile un corso sul trattamento dell’acqua, sia per applicazione residenziale sia commerciale, un appuntamento che vedrà protagonisti i sistemi radianti a pavimento e, infine, sarà possibile prendere parte a un incontro che si propone di fare chiarezza sulla situazione relativa alle detrazioni fiscali e al panorama normativo aggiornato al 2022.

Formazione per progettisti-ingegneri, architetti, periti e geometri

Il secondo percorso di formazione proposto da Accademia Viessmann si rivolge ai progettisti – ingegneri, architetti, periti e geometri – tramite corsi online e con attività in collaborazione con gli Ordini professionali, che prevedono il rilascio di crediti formativi, e Collegi.

Saranno organizzati convegni tematici (in presenza o in modalità FAD), con rilascio di Crediti Formativi Professionali, ed eventi dedicati con interviste diffuse sui canali social ufficiali dell’azienda.

La formazione per progettisti riguarderà in particolare corsi online dal diverso taglio tematico: per l’ambito residenziale, il focus riguarderà le pompe di calore – e le loro applicazioni nei casi di riqualificazione – e il solare termico, per il settore commerciale e industriale, i corsi di approfondimento si focalizzeranno sugli impianti a biomassa e sui nuovi generatori di vapore Viessmann, con uno spazio dedicato alle tecnologie a idrogeno e agli scenari che si prospettano in futuro, per finire con un excursus sulle comunità energetiche e sull’autoconsumo collettivo.

Formazione per Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann (PEE)

Il terzo percorso è dedicato, infine, alla formazione per i Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann, la rete di installatori qualificati per la realizzazione di impianti a regola d’arte. L’azienda propone inoltre ai propri PEE un percorso di formazione commerciale gratuito, in presenza e online, in collaborazione con una società di consulenza specializzata.

I corsi in presenza, attivi per il momento nelle regioni italiane del Centro-Sud, avranno tre focus principali: il primo incentrato sulla vendita e sulle sue modalità più efficaci; il secondo improntato sul riconoscimento dell’importanza dei bisogni della propria azienda nella strutturazione di un’azione di marketing; il terzo, infine, dedicato a esaminare le modalità più adatte ed efficaci per presentare i propri preventivi al cliente, provando a prevenire eventuali criticità.

È previsto un corso propedeutico online incentrato sulla gestione del lavoro via web, intitolato “Dal contatto al contratto. Gestione richieste online”.

Seminario sulla climatizzazione: 24 marzo

Un ulteriore appuntamento attende i progettisti il prossimo 24 marzo, dalle 15 alle 18: il seminario online “I sistemi di climatizzazione negli impianti di medie dimensioni. Dai sistemi idronici all’espansione diretta”.

Al centro tematiche interessanti e quanto mai attuali come i prezzi dell’energia e il climate change e tratterà dell’utilizzo dei sistemi di produzione di energia rinnovabile.

Il ricco programma, con interventi di diversi esperti del settore – come Alberto Villa, Simone Ronca e Andrea Pavan di Viessmann, Fabio Minchio, libero professionista e tesoriere AICARR, Marco Rossi di Etanomics e Valter Francescato di AIEL – alternerà tematiche di diversa natura: dal nuovo decreto rinnovabili RED II alle applicazioni e alle novità di prodotto Viessmann nel campo dei sistemi ibridi di alta potenza, dalle applicazioni di tali sistemi in relazione al Superbonus ai sistemi VRF, dalle comunità energetiche al caro energia e agli strumenti di incentivazione legati agli impianti a biomassa.

Informazioni e iscrizioni al seminario

Informazioni sui corsi 2022 e sulle modalità di iscrizione: Accademia Viessmann

