Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) Ultrafast DC e Fast DC di ABB supporteranno la nuova rete di ricarica GRIDSERVE Electric Highway in tutto il Regno Unito: entrambe le società hanno l’obiettivo di diffondere sempre più l’adozione di veicoli elettrici, in particolare rendendo la ricarica più semplice e accessibile.

Questa – spiega una nota di ABB – è la chiave per aumentare lo slancio del mercato dei veicoli elettrici, in forte crescita, che ha visto triplicarsi il numero di immatricolazioni nel Regno Unito dal 2019 al 2020.

GRIDSERVE Electric Highway porterà all’85% la copertura della rete autostradale del Regno Unito e si estenderà anche a città e paesi, in tutta la nazione. Questo investimento multimilionario prevede l’installazione delle stazioni di ricarica Ultrafast DC 350 kW di ABB in 50 delle nuove Electric Charging Hub: in ogni sito saranno messe in funzione tra 6 e 12 unità di ricarica.

Altre 300 stazioni di ricarica ABB Fast DC da 60 kW saranno utilizzate nell’ammodernamento di altri 150 siti di ricarica già esistenti che GRIDSERVE ha acquisito da Ecotricity.

GRIDSERVE – si spiega – ha scelto ABB per la sua comprovata tecnologia affidabile e flessibile, che include la capacità di supportare la funzione “Autocharge” di GRIDSERVE, che consente, per la maggior parte dei veicoli elettrici in circolazione nel Regno Unito, il riconoscimento della singola auto, l’avvio della ricarica e i pagamenti automatici. In secondo luogo, la capacità di ABB di garantire una rapida implementazione, con più di 10 nuovi Electric Hub la cui entrata in servizio è prevista entro la fine del 2021.

Il progetto si basa sull’esperienza di ABB nella fornitura di stazioni di ricarica per veicoli elettrici per l’inaugurazione dell’Electric Forecourt® di GRIDSERVE a Braintree, nell’Essex. Questa infrastruttura denominata “dal sole alla ruota” è stata realizzata per fornire energia a basso costo e zero emissioni di CO2 a ogni veicolo che utilizza una delle stazioni di ricarica GRIDSERVE.

L’energia utilizzata è generata dalle pensiline solari sopra le stazioni di ricarica insieme a una rete di parchi solari ibridi. L’obiettivo è rendere possibile ed efficiente l’utilizzo di veicoli elettrici anche per migliaia di conducenti che non hanno accesso a stazioni di ricarica privati.

Da quando è entrata nel mercato della mobilità elettrica nel 2010, ABB ha venduto più di 400.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in oltre 85 mercati: tra questi oltre 20.000 stazioni di ricarica utilizzano la tecnologia rapida.

