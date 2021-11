A2A punta sull’esperienza di NetCity, società di SunCity Group, per rafforzare il proprio posizionamento nella filiera della fornitura prodotti e servizi energetici dedicati al mercato consumer.

Attraverso la controllata A2A Energia, A2A ha perfezionato l’acquisto del 49% del capitale di NetCity, specializzata nella fornitura di prodotti per l’efficienza energetica, la generazione distribuita e la mobilità elettrica per il segmento consumer.

L’ingresso in NetCity consentirà ad A2A Energia sia di ampliare l’attuale portafoglio di prodotti e servizi a valore aggiunto, con un’offerta completa di sistemi per il riscaldamento e la climatizzazione domestica, di soluzioni per la mobilità elettrica, per l’autoproduzione e per l’accumulo di energia, che di rafforzare il presidio dei relativi processi di installazione e assistenza.

Ed è proprio la rete SunCity Partner, composta da più di 200 professionisti dell’energia tra installatori, studi tecnici, ingegneri e progettisti, sparsi in tutta Italia, il valore aggiunto di questa operazione: fare affidamento su una community solida e preparata per soddisfare al meglio, sia a livello di tempistiche che di qualità, le esigenze di tutti i clienti costituisce un vero punto di forza.

“Insieme ad A2A, vogliamo diventare il player numero 1 in Italia nell’offerta dei servizi energetici, sia per diffusione territoriale, che per eccellenza della qualità dei servizi offerti”, afferma Luigi Stamerra, Amministratore Delegato di NetCity“.

“Con questa iniziativa abbiamo compiuto un altro passo avanti verso il nostro rafforzamento come fornitore integrato di soluzioni per la transizione energetica, un ruolo che vogliamo ricoprire continuando a crescere a livello nazionale e ad offrire ai clienti un servizio e una Customer Experience eccellenti”, ha dichiarato Andrea Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia.

