A due mesi da Ecomondo e Key Energy 2022 il 14 e 15 settembre ci sarà una anteprima digitale: la Digital Green Week.

Si tratta della due giorni ideata per guidare la community verso i nuovi scenari della transizione ecologica ed energetica.

Un’occasione per raccontare Ecomondo nell’anno del suo 25° anniversario e Key Energy, per presentare le novità, i temi che guidano il programma eventi, i nuovi settori espositivi e tutte le opportunità di business e networking.

Con esperti provenienti dal mondo accademico, dell’industria e delle istituzioni affronteremo i temi dell’Economia Circolare a 360°: dal nuovo regolamento di End of Waste sui rifiuti da C&D alla qualità dell’aria indoor, dalla missione europea per il ripristino dei nostri mari, oceani e le nostre acque al design per la sostenibilità, dall’entrata in vigore del R.E.N.T.Ri. all’integrazione fra le transizioni verde e digitale per affrontare le crisi, fino al tessile circolare e alle tecnologie avanzate per un’agricoltura sostenibile.

Per Key Energy i temi spazieranno dal Burden sharing all’idrogeno low-carbon, dagli strumenti di governance e monitoraggio nelle città intelligenti e sostenibili al ruolo della comunicazione nella transizione energetica.

L’appuntamento con la community Green Tech Insight è online dal 14 al 15 settembre 2022.

Ecomoondo e Key Energy avranno luogo a Rimini Fiera tra l’8 e l’11 novembre.

Iscrizione gratuita

