2G Energy, produttori di sistemi di cogenerazione, ha acquisito il 1° settembre NRGTEQ, produttore olandese di pompe di calore ad alta capacità.

Negli ultimi anni NRGTEQ, azienda fondata nel 2010, ha installato centinaia di sistemi in aziende commerciali, industrie e servizi pubblici e ha una notevole esperienza tecnica nello sviluppo e nella progettazione di progetti di fornitura di riscaldamento su larga scala. Proprio l’alta qualità dei prodotti NRGTEQ e la gamma di prodotti adattabili hanno portato 2G energy alla decisione di acquisire l’azienda.

“I prodotti di NRGTEQ sono un complemento ideale al nostro portfolio prodotti in termini di potenza”, ha detto Christian Grotholt, Presidente di 2G Energy. “In prospettiva, le nostre pompe di calore avranno una potenza termica compresa tra 200 e 1.000 kW, che si abbina ai nostri sistemi di cogenerazione. Considerando la crescente volatilità dei prezzi dell’energia, i nostri sistemi completi possono sempre adattarsi alla situazione del mercato”.

La sede olandese rimarrà come luogo di sviluppo e di vendita regionale sotto l’insegna 2G, mentre la produzione di pompe di calore sarà gradualmente trasferita nei prossimi mesi nella sede produttiva di 2G Energy a Heek, in Germania.

Fornitore di soluzioni energetiche a 360°

L’ingresso nel settore delle pompe di calore è un passo logico per posizionare 2G Energy come fornitore completo di soluzioni energetiche decentralizzate.

Anche prima di questa acquisizione, 2G Energy aveva integrato le pompe di calore nei suoi progetti di cogenerazione.

“Con il crescente interesse internazionale verso questi prodotti, ci è sembrato naturale posizionare l’azienda come fornitore di soluzioni energetiche complete. Il fattore chiave è che la combinazione di cogenerazione e pompe di calore fornisce energia termica ecologica ed efficiente dal punto di vista dei costi, in base alle condizioni meteorologiche e ai prezzi dell’elettricità”, ha spiegato Grotholt.

Cogenerazione e pompe di calore – spiega una nota aziendale – sono tecnologie complementari, ma oltre a questo, le pompe di calore si inseriscono anche nella strategia internazionale di 2G. I processi di approvvigionamento, produzione, assistenza e persino il software di sistema, che può già integrare le pompe di calore, sono adatti alla tecnologia di questo nuovo prodotto. Integrando il portfolio di pompe di calore consolidato nella struttura del Gruppo 2G, il nuovo prodotto può essere gestito correttamente fin dal primo giorno.

L’ampliamento del portfolio tecnologico è stato pensato specificatamente per le industrie e i servizi pubblici che stanno pianificando il futuro del loro approvvigionamento di calore locale.

Secondo l’azienda gli utenti sono sempre più alla ricerca di soluzioni che facilitino il loro obiettivo di utilizzare il 100% di energie rinnovabili senza sacrificare la sicurezza dell’approvvigionamento e l’efficienza economica.

“Ritengo che questa acquisizione sia di grande importanza anche per l’Italia, poiché risponde alle crescenti necessità di un mercato orientato sempre più verso soluzioni energetiche sostenibili ed efficienti. Abbiamo compreso l’importanza dell’integrazione tra pompe di calore e cogenerazione, in grado di massimizzare l’utilizzo dell’energia prodotta dai nostri cogeneratori. Questo ridurrà i costi operativi per i nostri clienti”, dice Christian Manca, CEO di 2G Italia.

